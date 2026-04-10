Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) flexibilizara un poco más el cepo para personas y empresas este jueves, un mensaje del ministro de Economía Luis Caputo en la red social X despertó suspicacias en torno al futuro de las percepciones. “Percepciones, AFUERA”, publicó Caputo en respuesta al posteo de un usuario que hablaba sobre la baja del dólar y la compra de reservas por parte del BCRA. A partir de la repercusión del posteo, desde Economía aseguraron que el titular de Hacienda “no se refería al dólar tarjeta” en particular. Cabe recordar que, si bien el gobierno de Javier Milei eliminó hace un año las percepciones impositivas sobre la compra de moneda extranjera (atesoramiento) para las personas humanas, no hubo modificaciones sobre los recargos para el turismo y los pagos con tarjeta en dólares. En cierto modo, y tal como publicó El Cronista hace unos meses, parte de esa decisión se explica en la recaudación fiscal. Aunque desde abril de 2025 se eliminaron las restricciones cambiarias para personas humanas, el Gobierno optó por mantener el dólar tarjeta. Este funciona como un precio diferencial, ya que suma al tipo de cambio oficial minorista -que hoy ronda los $ 1405- una percepción del 30% correspondiente al Impuesto a las Ganancias o a Bienes Personales, según la situación fiscal del contribuyente. De este modo, hoy en día se termina pagando un dólar superior a los $ 1800. Este jueves el BCRA aprovechó la baja del dólar para flexibilizar el cepo para personas y empresas, con una serie de medidas que, en su mayoría, normalizan situaciones y en otras tratar de evitar maniobras especulativas. Estas decisiones se combinan con la norma de la Comisión Nacional de Valores que dispuso una excepción al límite diario de $ 200 millones para transferencias de valores negociables al exterior que se aplica a no residentes.