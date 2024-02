El ruido político impactó, pero poco: por qué los bonos no lo sintieron

El impacto de las pujas políticas no se sintió mayormente en el mercado: el dólar siguió su camino descendente mientras que hubo ventas en los bonos argentinos, aunque sin bruscos cambios de tendencias. El riesgo país subió 1,5% a 1.709 puntos con los papeles emblemáticos de la plaza, el AL30 y el GD30 retrocediendo 0,55% en promedio. De fondo, lo que realmente mueve el rumbo de las cotizaciones es el equilibrio de las cuentas públicas y la acumulación de reservas del BCRA.

El dólar libre al cierre de la jornada se operó a $1.080 con baja del 0,5% mientras que el MEP lo hizo a $1.046 y el "contado con liqui" a $1.098 con retrocesos de 2% en promedio. El Banco Central compró u$s 73 millones y ya lleva adquiridos u$s 2.253 millones en febrero. Las reservas internacionales subieron poco, apenas u$s 11 millones a u$s 27.488 millones.

Cuándo llegará la inflación a un dígito y el futuro del dólar y la brecha

La licitación de deuda del Tesoro fue seguida de cerca por los operadores de bonos ya que, en la medida en que, sobre financiamiento, se cancelan los títulos que tiene el BCRA en su poder, saneando así el balance de la entidad monetaria. Recuérdese que, en la gestión de Miguel Pesce, la entidad salió a emitir y comprar bonos del Tesoro como mecanismo de financiamiento indirecto. Finalmente se adjudicaron $3,2 billones contra vencimientos de $3,09 billones.

Otro papel que se sigue atentamente en la plaza es el Bopreal, el bono emitido por el BCRA para atender la deuda de importadores con sus proveedores del exterior. Hay renovado interés de inversores del exterior y ayer se operaron en u$s 64 el Bopre27 y en u$s 85,30 el Bopre25. Esta semana la entidad que preside Santiago Bausili licitará la tercera serie de Bopreal, aunque ya sin tantos beneficios para los que participen de la misma dado que tienen que abonar el impuesto PAIS.

Un tema que preocupa más que la situación política es cuanto sucede con el precio de la soja y la cosecha. El informe de Aurum al cierre, consignó que "vuelven a verse correcciones de las estimaciones de producción hacia la baja luego de finalizar 2023 con grandes perspectivas. La Bolsa de Comercio de Rosario redujo en 2 millones de toneladas su estimación récord de producción de maíz para este año luego de una ola de calor con fuerte impacto en el potencial de rinde". Agrega que "con la soja, también se vio una inversión del escenario hídrico que encaraba estimaciones de buen calibre. Por último, las caídas en los precios de los commodities tampoco acompañan a que la perspectiva retome el optimismo con el que se encaró, en un comienzo, este aspecto en 2024".

Milei eliminó finalmente Infraestructura y avanza con más recortes de empleados

La lectura de los inversores tras el enfrentamiento del gobierno con algunas provincias, Chubut y PBA principalmente, es que las pujas no llegarán a mayores y que en definitiva la Corte Suprema es la que decidirá en un mediano plazo. La posición en la que quedó el gobernador de Chubut es endeble, tras los exabruptos del viernes y todo el fin de semana. En el interín, no debería tener mayor impacto.

El "riesgo calle", como lo denomina el economista Fernando Marull, es lo que se mira de cerca, incluso por el propio staff del FMI, ante las consecuencias sociales del fuerte ajuste de las cuentas públicas, tan profundo como histórico. El discurso de Javier Milei este viernes dará señales precisas del rumbo del gobierno en los próximos meses, especialmente con el resurgimiento del proyecto de ley "Bases" pero en cuotas. Allí mismo pueden incluirse avances en lo económico que quedaron pendientes, desde el bloque fiscal que retiró el gobierno hasta las privatizaciones de empresas del Estado.

La inflación en descenso y las cuentas en orden es lo que le da más poder al equipo económico. Al fin y al cabo, la política va y viene, lo que importa es el equilibrio fiscal. Simple.