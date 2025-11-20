El riesgo país busca perforar los 600 puntos y los ADR suben en Wall Street por efecto Nvidia
El mercado consolida un cambio de régimen: con el riesgo país debajo de los 600 puntos y Wall Street impulsado por Nvidia, la deuda argentina entra en una fase donde el financiamiento externo vuelve a parecer una posibilidad real.
