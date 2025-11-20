Los bonos en dólares vuelven a mostrar una rueda sólida este jueves. Con el riesgo país sobre los 600 puntos básicos, la compresión de spreads vuelve a acelerarse y ambas curvas sostienen la tónica alcista con volúmenes firmes.

En la ley extranjera, los globales operan con mejoras moderadas pero consistentes. El Global 2029 (GD29) y el GD30 avanzan alrededor de 0,1% a 0,2%, consolidando un tramo corto que ya se mueve con rendimientos por debajo del 9% en el caso del GD29 y cerca del 9,4% en los tramos medios.

El GD35 y el GD38 muestran subas similares y mantienen una estructura de tasas que se estabiliza en la zona del 9% al 10 por ciento. La paridad recupera terreno y el mercado ya toma como escenario base un horizonte de refinanciación más ordenado para 2026.

Los bonares también acompañan, aunque con una dinámica más dispersa. El AL29 opera levemente en rojo, pero el resto de la curva se mantiene en verde, con el AL30 y el AL41 entre los más firmes y subas que llegan a 0,7%. Los rendimientos continúan anclados en el rango del 10% al 11%, con una compresión que se mantiene estable pese a la volatilidad internacional. El spread con la ley extranjera permanece alto, pero el mercado empieza a testear el piso de esa brecha.

El dato dominante del día es psicológico y macro a la vez: un riesgo país debajo de 600 puntos reconfigura expectativas y alimenta la narrativa de que el soberano está cada vez más cerca de reabrir el acceso a los mercados.

ADR y acciones

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de subas. Esa plaza vuela tras los resultados de Nvidia. Las acciones que más suben son Loma Negra (+3,1%); Edenor (+2%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,8%).

En ese contexto, el S&P Merval sube 2,4%, con un panel líder que sube con fuerza. Las acciones que más suben en Buenos Aires son: Loma Negra (+4,1%); Central Puerto (+3,4%) y Banco Macro (+3,1%).

En Wall Street

Los principales índices de Wall Street avanzan este jueves, impulsados por el repunte del sector tecnológico luego de que los resultados sobresalientes de Nvidia disiparan parte de las dudas sobre una posible burbuja de IA, mientras que un sólido informe laboral de septiembre mostró señales de una economía resiliente.

Al respecto, Richard Clode, Portfolio Manager de Janus Henderson, dijo que con la reciente preocupación del mercado en torno al financiamiento circular y una posible burbuja de IA resultó un momento oportuno para que Nvidia aclarara qué está observando desde su posición como líder en esta industria.

“Jensen Huang, cofundador, presidente y CEO de Nvidia, presentó una defensa apasionada sobre por qué tres vectores están impulsando una enorme inversión en nueva infraestructura de cómputo, que, según él, aún tiene muchos años de crecimiento por delante”, comentó.

Nvidia (NVDA.O) sube casi 4% después de que la compañía más valiosa del mundo proyectara ventas por encima de las estimaciones para los últimos tres meses del año y superara las expectativas de ingresos del tercer trimestre. Con los movimientos de este jueves, el S&P 500 acumulaba una caída cercana al 3% en lo que va de noviembre, mientras que el Nasdaq perdía casi 5%.

El Dow Jones Industrial Average (.DJI) avanza 584,96 puntos, o 1,3%, el S&P 500 (.SPX) gana 1,6%, y el Nasdaq Composite (.IXIC) trepa 2,2 por ciento.

La mayoría de las megacaps y acciones de crecimiento también operaron al alza: Alphabet (GOOGL.O) gana 3,2% y Meta (META.O) avanza 2,1%. El índice tecnológico del S&P 500 (.SPLRCT) lideró las subas entre los 11 subsectores del S&P, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia (.SOX) sumó 2,8%, con fuertes avances de Advanced Micro Devices (AMD.O), Broadcom (AVGO.O) y otros papeles vinculados a chips.