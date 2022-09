El nuevo cepo para el dólar soja provocó un fuerte repunte en el blue

La rueda el mercado de cambios, que por lo general comienza a armarse a las 11 de la mañana, empezó con delay: se armó después de las 13,30.

Los dólares bursátiles, tanto el MEP como el contado con liquidación, empezaron $ 3 abajo, porque nadie sabía quién podía comprar y quién no, luego de que el Banco Central bloqueara el lunes el acceso al mercado de cambios a todos los beneficiarios del dólar soja.

Dólar soja

Pero el ministro de Economía, Sergio Massa, desdijo lo que había propuesto el BCRA, que debió sacar una aclaración que los productores individuos humanos y sojeros sí podían comprar.

Con este OK claro, volvieron las compras, aunque con un volumen menor del que venían teniendo, por la jornada reducida, menor a media rueda normal. Por lo tanto, el MEP y el contado con liquidación recuperaron lo que habían bajado y cerraron prácticamente sin cambios, en $ 295 y $ 303, respectivamente, con u$s 88 millones negociados en dólar Bolsa y u$s 85 millones en el CCL.

Según conjeturan en las mesas, la suba del blue se veía venir, porque había quedado $ 20 por debajo del MEP, cuando por lo general no tienen más de $ 5 de diferencia.

Puré MEP

Cuando hay tanta brecha, provoca que se haga un puré MEP: de comprar blue para venderlo en el dólar Bolsa, de modo de ganarse $ 20 por cada dólar, con los riesgos que implica pasar dinero informal al circuito "blanco". Por eso lo suelen hacer con montos que no llamen la atención.

Este propio puré MEP es el que hace subir el blue al principio, y estabilizar al dólar Bolsa, ya que hay mucha demanda por parte de los productores sojeros hacia el alza.

Desdoblamiento blue

Santiago Manoukian, recientemente ascendido de analista económico a Jefe de Research en Ecolatina, interpreta que las dos comunicaciones del BCRA dadas a conocer denotan en primer lugar una elevada preocupación del Gobierno por la escalada que vimos la semana pasada en los dólares financieros, sustentada en la mayor liquidez volcada al mercado producto de la propia evolución favorable del dólar soja.

De ahí que se empezó a hablar de una suerte de desdoblamiento del mercado paralelo, con dos cotizaciones distintas: un blue mayorista, para las grandes fichas, que cerró en $ 284, y un blue minorista, el de los arbolitos, de pequeñas transacciones, a 290 pesos.

"En segundo lugar, restringir el acceso a estos dólares, además de generar ruido en la cadena sojera, induce un mayor nerviosismo y demanda que se canaliza mediante el blue, que venía mostrando una mayor parsimonia. A eso se le suma una mayor incertidumbre proveniente del escenario internacional que, suba de tasas mediante, genera presión a la depreciación de las monedas de emergentes", completa.