El negocio del blue que reveló la investigación al "Croata"

"Hacía rulo con el MEP, operaba fuerte, por eso cayó". "Hacía rulo con el dólar tarjeta, al hacer operaciones ficticias de turismo a $ 731 con agencia de viajes". De esta manera especulan en la City porteña sobre la caída de Ivo Esteban Rojnica, "El Croata", quien atendía en el piso 19° de San Martin 140 en su agencia "Nimbus", nombre de fantasía de esa cueva.

Por qué el mercado del dólar blue está paralizado

A qué precio prevén que cierre el blue antes de las elecciones

Rulo del dólar

El rulo con el MEP consiste en comprar el dólar Bolsa subsidiado mediante el bono AL30, donde interviene el Banco Central, a $ 885, para revenderlo en el mercado paralelo.

Este dólar MEP es, de hecho, por donde se abastecen muchos de los corredores de cambios. Y uno de los mayores consumidores del blue son los chinos, que venden muchos artículos importados y deben pagarlos en billete. También cambian billetes para mandar remesas a sus familiares en China.

"Hacía rulo con el MEP, operaba fuerte, por eso cayó". "Hacía rulo con el dólar tarjeta, al hacer operaciones ficticias de turismo a $ 731 con agencia de viajes".

Con esta suerte de feriado cambiario blue por los operativos les es más complicado trabajar, por eso muchos corredores se quejaban de que no podían operar. "Nadie iba a ningún lado, todos querían que le vengan a liquidar. Muchos no abrieron. No hubo mercado".

Dónde la llevan

Los pocos que lo hicieron no usaron mochilas ni bolsos para evitar quedar marcados, entonces llevan todo el cash en el cuerpo, escondido en fajas.

Como los controles policiales, de la AFIP y de la Aduana fueron en el microcentro, en las casas de cambio de otros barrios cercanos había mucha más demanda, por gente que iba desde la City, donde no podía cambiar. O ni siquiera lo intentaba al ver los patrulleros en la puerta de los edificios donde iban a entrar.