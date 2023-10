A qué precio prevén que cierre el blue antes de las elecciones

"Sin precio". Esta es la respuesta que le seguirán dando desde el otro lado del WhatsApp cuando las cuevas le pregunten a su mayorista a cuánto le cotizan el billete.

"No estamos operando", explicarán, ya que la premisa del Gobierno es mantenerlo por debajo de los $ 1000 hasta el viernes previo a las elecciones presidenciales.

Por qué el mercado del dólar blue está paralizado

Vendedores de dólar blue duplican las comisiones por los allanamientos

Precio

De todos modos, hay algunos que se animarán y pondrán un precio testimonial, de $ 950 para la compra y $ 970 para la venta, lo que marca un spread récord de $ 20 entre la punta compradora y la vendedora, el doble de los $ 10 que venía hasta ahora.

Esto implica un aumento en las comisiones, que ya habían aumentado en medio de los operativos de la AFIP y de la Aduana en el microcentro porteño, ya que antes cotizaban con $ 5 de diferencia.

Costos

Parecía mucho estos $ 5 de spread, ya que siempre había sólo $ 2 de diferencia, y a algunos les pareció mucho, el doble que $ 1 que había en tiempos normales entre precio comprador y vendedor, hasta que este año lo subieron a $ 2 por los mayores costos.

La inflación también impactó en los cambistas, que debieron subir sus costos por los aumentos que tuvieron en los alquileres, en las paritarias de sus empleados y por la cantidad de robos que empezaron a haber en la City porteña que sufren sus empleados cuando llevan efectivo en las mochilas. Por eso, se empezó a usar riñoneras, tobilleras y todo tipo de adminículos para llevar el cash en el cuerpo.

Feriado

Con esta suerte de feriado cambiario blue por los operativos será más complicado trabajar, por eso muchos corredores se quejan de que no podrán operar.

"Nadie va a ningún lado, todos quieren que le vengan a liquidar. Muchos no abrirán. No habrá mercado", pronostican en el ambiente. Los pocos que operarán no usarán mochilas ni bolsos para evitar quedar marcados, entonces llevarán todo el cash en el cuerpo, escondido en fajas.

Controles

Como los controles policiales seguirán en el microcentro, en las casas de cambio de otros barrios cercanos habrá mucha más demanda, por gente que irá desde la City, donde no podrá cambiar. O ni siquiera lo intentará al ver los patrulleros en la puerta de los edificios donde iban a entrar.

¿De qué se habla en las mesas? "Fue una traición". Estas son las tres palabras que más se escuchan en los alrededores del microcentro porteño luego de las detenciones de los ciudadanos extranjeros con más de u$s 800.000 entre su cuerpo.

"Quien los entregó y dijo lo que estaban haciendo fue un cambista que quiso ascender a mayorista y no lo dejaron, entonces se despechó. Pero vamos a averiguar de quién se trata y nos ocuparemos de que no trabaje nunca más en su vida en el mercado de cambios. Lo que hizo fue imperdonable", revelaron los brokers que fueron traicionados, en una reunión cumbre a puertas cerradas que mantuvieron este miércoles.

Quién es quién

No es fácil ser uno de los siete magníficos, como denominan en la jerga a los siete mayores corredores de cambio del mercado informal: éste quería ser el octavo magnífico y no lo dejaron, porque lo acusan de ser un paracaidista que viene de la política al haber estado ligado al kirchnerismo en su momento. Quiso pertenecer y no lo dejaron.

La clave de los mayoristas es la relación con el banco, donde tienen la caja de seguridad (aunque la mayoría se maneja con las entidades extra bancarias de cofres que operan en un horario más extendido), de poder pasar por las cajas y sacar tanto pesos como dólares.

"Ahora el mercado está cerrado porque los mayoristas no operan, y son los únicos que le dan liquidez, por lo que la formación de precios en el blue estará muerta hasta las elecciones presidenciales, y cualquiera te puede pasar un precio de referencia al azar, ya que la oferta del dólar MEP no alcanzará para abastecer al blue", se quejan.