El gurú del blue anticipó qué pasará con el dólar: "Estamos lejos de..."

El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el gurú del blue, explicó si la Argentina necesita devaluar y aseguró que "las irracionalidades de las cotizaciones" de los bonos en dólares "abren las puertas para buenos negocios".

"La economía argentina muestra superávit fiscal, superávit de balanza de pagos, inflación en baja y se está capitalizando el balance del Banco Central. La pregunta obligada sería, ¿Argentina necesita una devaluación?", planteó el analista en su último informe.

Para Di Stefano, " no parece que por el momento sea necesario devaluar " y explicó los motivos.

Por un lado, señaló que aún "quedan por exportar unos 34,7 millones de toneladas de soja y 28,7 millones de toneladas de maíz", y por el otro, remarcó que el gobierno "ha cerrado las 4 canillas de emisión de pesos que tenía el mercado".

"La economía se juega entre lo escaso y lo abundante, el gobierno hará que los pesos sean escasos, y que el dólar en manos de los privados pase a ser muy abundante", advirtió.

" Estamos lejos de una devaluación del dólar mayorista , los dólares alternativos gozan de una brecha muy elevada, la tasa de interés en Estados Unidos podría bajar, y si Argentina logra cerrar un acuerdo con el FMI, un blanqueo exitoso, mantiene el superávit fiscal, y sigue en el proceso de baja de la inflación, el riesgo país debería caer significativamente", aseguró Di Stefano.

"Con una exitosa moratoria, un blanqueo que podría atraer un piso de u$s 20.000 millones, y un techo de u$s 30.000 millones, más el crédito que podría llegar del exterior, no parecería necesario una devaluación del signo monetario", evaluó.

En este escenario, el especialista indicó que hay "muchos bonos desarbitradas" y que "no hay correlación entra la tasa que paga un bono soberano, una obligación negociable de una empresa del Estado, un bono del BCRA y una obligación negociable del sector privado".



"Las tasas de interés son fuertemente positivas en el caso de las LECAP, los bonos ajustados por inflación tienen tasas que se aproximan a los dos dígitos, y la tasa implícita del dólar futuro es parecida a la tasa de las LECAP", señaló.

"Todas las tasas en pesos son mucho más altas que la tasa de caución bursátil que se ubica en el 40% anual, y la tasa de caución en dólares en torno del 2,0% anual, muy baja respecto a los rendimientos de los bonos soberanos en dólares", agregó.