Lanzan cuatro medidas para dar liquidez y frenar al dólar CCL

Faltan sólo 13 días hábiles para las elecciones presidenciales del 22 de octubre, y la ola dolarizadora por la cobertura de carteras ya empezó. Para contenerla, el gabinete económico pondrá en marcha, a partir de hoy, una batería de medidas.

- En primer lugar, el Banco Central autorizó la semana pasada a que las empresas puedan traer sus dólares a $ 800 en lugar de a $ 350, ya que podrán hacerlo a través del mercado de contado con liquidación (CCL), como forma de impedir que su cotización siga subiendo. Aunque hagan CCL, igual tendrán acceso al MULC, para importar a 350 pesos.

Por qué el dólar de las cuevas superó los $ 800

Nueva medida del BCRA para contener al dólar Bolsa

Dólar Vaca Muerta

- Por otra parte, el nuevo "dólar Vaca Muerta", que permite a las petroleras liquidar el 25% a través del dólar financiero a $ 800, será reglamentado mañana martes, para que pueda estar operativo ese mismo día.

La negociación fue que las petroleras liquidaran unos u$s 1200 millones hasta las elecciones. El 25%, equivalente a u$s 300 millones, podría ayudar a contener de algún modo el CCL.

Según datos del BCRA, el Gobierno gastó u$s 870 millones en subsidiar el MEP en agosto, nivel muy elevado dada la escasez de reservas. Hasta ese mes, el BCRA había resignado u$s 2210 millones, que podrían haber alcanzado u$s 3000 millones al cierre de septiembre.

Caudal al CCL

Al empezar este martes, son 12 ruedas hasta el viernes 20 de octubre, ya que hay dos feriados en el medio por el fin de semana largo del 12 de octubre. En consecuencia, aportarán un promedio de u$s 25 millones por día al mercado del CCL.

- A las empresas mineras se les pidió un compromiso de liquidar al menos u$s 500 millones para que 25% pueda ir por CCL, pero todavía no hay nada cerrado.

- El viernes, finalmente, se prorrogó el "dólar soja 4".

Perspectiva

Un informe de Delphos diagnostica: "La dinámica del CCL hasta el 22 de octubre parece estar en el centro de las preocupaciones del Gobierno. A medida que nos acercamos a las elecciones generales los dólares financieros volvieron a tomar impulso".

La alergia a la deuda en pesos brindó la semana pasada combustible adicional al CCL/MEP, que tocó el viernes $ 832 para cerrar a $ 820, con una brecha que ya supera el 130 por ciento. Después de las PASO, el CCL tuvo un pico alrededor de los $ 812, para luego caer a la zona de los $ 740 por varios días.

Al empezar este martes, son 12 ruedas hasta el viernes 20 de octubre, ya que hay dos feriados en el medio por el fin de semana largo del 12 de octubre. En consecuencia, aportarán un promedio de u$s 25 millones por día al mercado del CCL.

"Desdoblamiento de facto"

Sin embargo, la incertidumbre electoral junto con la perspectiva del fin del "dólar soja 4" gatillaron el CCL arriba de 800 pesos. Para frenarlo, además de la prórroga, Delphos describió la decisión del Gobierno de instrumentar el "desdoblamiento de facto" para moderar el CCL con ingreso de divisas a un tipo de cambio más alto. Así, se flexibilizó selectivamente el cepo, fortaleciendo al CCL como tipo de cambio de referencia para mayor cantidad de operaciones.

"Paralelamente, el costo de mantener controlado el MEP parece estar subiendo de la mano del mayor volumen operado en el AL30, situación que probablemente continúe en las próximas semanas, aumentando la debilidad de la hoja de balance del BCRA", señaló Delphos.

Según datos del BCRA, el Gobierno gastó u$s 870 millones en subsidiar el MEP en agosto, nivel muy elevado dada la escasez de reservas. Hasta ese mes, el BCRA había resignado u$s 2210 millones, que podrían haber alcanzado u$s 3000 millones al cierre de septiembre.