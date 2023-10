El Gobierno pone bajo la lupa a una sociedad de bolsa por compra de dólares financieros

El Gobierno continúa con la ofensiva legal para controlar a los dólares financieros. Según informaron las autoridades, la Sociedad de Bolsa Santander Valores está siendo investigada por un supuesto incumplimiento de la Resolución General 981 emitida hace dos semanas por la Comisión Nacional de Valores.

"Recibimos hoy un pedido de información administrativo de CNV sobre clientes de Santander Valores, no un allanamiento", explicaron a El Cronista fuentes de la ALyC.

Según la norma en cuestión, los agentes regulados deben informar con cinco días de anticipación aquellas operatorias de dolarización que superaran los $ 200 millones. Según fuentes del Gobierno, Santander Valores habría operado diez veces más de lo permitido por la norma ($ 2.000 millones de pesos) sin previo aviso al ente regulador, justo el último día hábil antes de los comicios.

"Como es habitual, Santander Valores cumple estrictamente con los pedidos de información de los organismos reguladores", respondió Santander Valores.

Si bien trascendió que la sociedad de bolsa habría operado por orden y cuenta de una empresa que estaría vinculada a Miguel Antelo, ex dueño de Car One, desde la compañía se ampararon en la confidencialidad de sus clientes y no lo confirmaron.