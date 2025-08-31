Caen depósitos en dólares del Gobierno y surge una desmentida oficial

En las 11 ruedas que pasaron entre el 11 de agosto y el 27 de agosto los depósitos del Tesoro en el Banco Central bajaron u$s 354 millones.

"Hasta hace un par de ruedas pensábamos que el descenso sostenido quizás se explicaba por el pago de obligaciones con organismos internacionales, considerando que el Tesoro enfrentaba pagos con organismos por un total de u$s 208 millones entre el 12 y el 21 de agosto, pero las últimas cifras ya son un fuerte indicio de otra cosa", sospechan desde la consultora 1816.

Uno que no entiende que los dólares del FMI que tomó el Tesoro los tiene el BCRA producto de la recapitalización que se realizó con los desembolsos.



No se ha usado ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en Abril. https://t.co/bIoIi92vE2 — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 30, 2025

Por la nueva norma del BCRA, los bancos suben los plazos fijos a casi 5% mensual

Intervención

Aclaran que van cuatro de esas 11 ruedas en las que sucede algo muy peculiar, que difícilmente sea casualidad: la caída de depósitos en dólares del Tesoro en el Central coincide de manera exacta con el aumento de depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA.

"No podemos confirmar totalmente a partir de esto que el fisco haya estado vendiendo divisas, en el MULC y/o en el MEP, pero no encontramos otra explicación para que, en reiteradas oportunidades, el Tesoro pierda dólares y sume pesos por un monto diario equivalente", señalan.

Las operaciones de esas 4 ruedas suman u$s 133 millones, pero no descartan que las ventas hayan sido superiores, dada la caída de depósitos, que alcanzó los u$s 354 millones.

Venta de MEP

Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, fue uno de los tantos operadores al que le llamó la atención la suba del volumen operado durante las últimas dos semanas en el MEP, lo cual es un indicio para él que el Gobierno haya estado vendiendo AL30 en dólares, ya que normalmente se operan u$s 50 millones diarios y saltó a u$s 70 millones.

El analista Christian Buteler dijo por la red X que, "de ser cierto, no sería la primera vez que Caputo utiliza los dólares del FMI para contener el precio del dólar. Ese había sido el motivo por el cual el organismo pidió su remoción cuando era presidente del BCRA en el 2018".

Respuesta oficial

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a responderle: "Uno que no entiende que los dólares del FMI que tomó el Tesoro los tiene el BCRA producto de la recapitalización que se realizó con los desembolsos. No se ha usado ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril".

El economista oficialista Federico Domínguez agregó: "Si hubiera habido intervención del BCRA en el spot sería noticia, pero no la hubo. Si alguien compra es porque alguien vende. Así funciona el mercado".