El dólar blue alcanza un nuevo récord: cuáles son las 4 razones que explican la disparada sin freno

El dólar blue no tiene freno, se dispara hoy $ 30 y cotiza a $ 1340 para la compra y $ 1360 para la venta. El paralelo viene de aumentar otros $ 30 ayer y así vuelve a romper otro récord nominal.



¿Qué está viendo el mercado? La desconfianza en los activos argentinos volvió la semana pasada con los dólares libres subiendo, tanto en el mercado formal como el informal, pese que solo hubo dos días de operaciones por los feriados. Este lunes volvieron a aumentar y no detienen su carrera alcista.



Hoy además del blue, suben el dólar CCL y el MEP. Así el dólar CCL sube a $ 1313,81 mientras que el MEP se ubica en $ 1302,55.

Bonos y acciones argentinos, en caída

Además, los bonos en dólares volvieron a caer la semana pasada tras una leve recuperación que habían tenido tras el anuncio de la postergación de vencimientos del Swap con China y la aprobación de la Ley de Bases en el Senado. Ayer hubo caídas también en bonos y acciones locales.

¿Por qué volvió la desconfianza en los mercados? Estas son las cinco razones que explican el pesimismo y la baja de los activos argentinos.

Compras magras dólares del BCRA

Según Aurum Valores, si bien los números acumulados de la gestión siguen siendo favorables, el BCRA materializa una caída en su tendencia de compras de divisas.



"El contexto de una caída de la oferta de dólares por el bajo volumen en el esquema blend complejiza el panorama de un stock de reservas aún en niveles bajos y con desembolsos por pago de bonos en el próximo mes".

Demanda privada de dólares en máximos

La demanda privada de dólares se encuentra en máximos de la gestión actual dado que cada vez más importaciones pueden acceder al MULC.

"Ante una demanda y una oferta privada que comienzan a jugar en contra de uno de los principales objetivos de la administración Milei, nos preguntamos si la salida del cepo podría anticiparse", revelan desde PPI.

Consideran que es una señal de alarma que las ventas del BCRA se hayan adelantado del tercer trimestre a junio, un mes que se caracteriza por la alta estacionalidad de la liquidación del agro y la acumulación de reservas.

Esta semana será clave ver si las ventas de la autoridad monetaria se extienden para ver, como consecuencia, lo que pasará con las cotizaciones del dólar libre. Si el Central logra acumular reservas, el billete tendrá menos presión alcista.

Cepo sin final a la vista

El final del cepo no es visto en el mercado como algo inminente. Más bien los analistas y economistas esperan que se dé hacia fin de año, pero hay quienes lo ven aún más lejano, en 2025.

"Al mercado le preocupa el cepo, la salida del cepo, la acumulación de reservas y le preocupa la reacción del Gobierno ante la falta de ingresos de dólares. El Gobierno está comprando dólares, pero no está acumulando reservas de manera agresiva considerando que el año que viene hay que hacer pagos, volver a los mercados", señala Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero.

Otro que no ve cercano el fin del cepo es el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Para el hombre de consulta de Javier Milei, actualmente el equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio de bienes como al comercio de servicios y el movimiento de capitales porque "teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía".

"La idea de avanzar hacia un nuevo sistema monetario con competencia entre el peso y el dólar y dolarización endógena que reiterativamente anuncia el presidente Milei se postergaría, al menos hasta el año 2025, para completar la transformación de los pasivos remunerados del Banco Central en deuda del Tesoro", concluyó.



Sin mayor tracción del agro

"El ritmo de liquidación del agro no se acelerará mucho más del nivel actual. El costo de apalancamiento muy bajo, sumado a la perspectiva de salida del cepo conspira en contra de la liquidación" destacaron desde PPI

"Por el lado de la demanda, más allá de los pagos de importaciones de energía que estuvieron canalizándose en los últimos días, IRSA podría haber accedido al MULC el miércoles para pagar capital e interés de una de sus ON por alrededor de u$s 36 millones", precisan los analistas de PPI.