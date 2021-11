El desafío del dinero en 52 semanas, ¿cómo es el método de ahorro furor en redes sociales?

Ahorrar no es cosa fácil, cuando llega el sueldo a fin de mes muchas personas se tientan con comprar cosas que no son realmente necesarias, cuya adquisición dificulta la posibilidad de crear un colchón financiero y una buena base de ahorro.

Sin embargo, aprender a ahorrar es sumamente importante para poder tener un buen manejo de las finanzas personales , e incluso para poder destinar el dinero no gastado a futuras inversiones. Un plan sólido, constancia y disciplina es la receta perfecta para potenciar el ahorro.

EL RETO DE LAS 52 SEMANAS: APRENDER A AHORRAR

El desafío de las 52 semanas consiste en guardar una determinada cantidad de dinero multiplicada por el número de semanas en el que se encuentra la persona que está participando de este sistema . Por ejemplo: tomando u$s 1 como base, la persona deberá guardar u$s 1 la primera semana, u$s 2 la segunda, u$s 3 la tercera y así sucesivamente hasta terminar el año.

Es una técnica de ahorro sumamente sencilla que posibilita la creación de un hábito económicamente sano y útil, el objetivo es aprender a ahorrar y poder, eventualmente, trasladar este hábito hacia un ahorro más productivo y de más billetes.

OTROS TIPS DE AHORRO