El Central encadenó tres ruedas con venta de dólares por primera vez en el año

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se observó un desempeño similar al de las dos ruedas previas. La demanda autorizada fue superior a la oferta, por lo cual el Banco Central (BCRA) tuvo que volver a vender reservas. Así, tras su intervención, obtuvo otro saldo negativo de unos u$s 70 millones.

De esta manera, encadenó tres jornadas con saldos negativos, en las que acumuló ventas netas por cerca de u$s 220 millones, lo cual no sucedía desde noviembre del año pasado. Desde entonces, gran parte de las ruedas habían arrojado saldos positivos o neutros, de la mano del cepo y las fuertes liquidaciones del campo .

El BCRA y los analistas del mercado sostienen que el desempeño de los últimos días corresponde al incremento de la demanda que habitualmente se presenta a finales de cada mes, tanto por la toma de cobertura como por las necesidades para cancelar importaciones, ya que las liquidaciones del agro se mantienen en niveles elevados.

Con el resultado de hoy, desde principios de julio, las compras netas de la autoridad monetaria retrocedieron a unos u$s 830 millones, luego de haber superado la semana pasada los u$s 1000 millones. Sin embargo, siguen cerca de u$s 100 por encima del total del mes previo, cuando finalizó con compras por u$s 727 millones.



A pesar del desempeño de la jornada, las reservas brutas avanzaron u$s 13 millones y finalizaron en u$s 42.668 millones, según estimó la entidad, luego de haber retrocedido más de u$s 450 millones entre el lunes y el miércoles pasado, debido a las ventas de divisas en el mercado y a los pagos de deuda que se realizaron en esos días al Club de París .



"La inminencia del cierre de mes potenció la demanda de divisas, con impacto en el volumen negociado en el segmento de contado, que registró el tercer monto más alto del mes en curso, y anticipa para mañana otro día con expectativas de renovadas intervenciones del BCRA en un cierre de mes algo más intenso que el esperado ", indicó Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Según Equilibra, en lo que resta del año, las liquidaciones estarán explicadas fundamentalmente por la soja y el maíz remanente, ya que "aún hay en stock más de 23 millones de toneladas de soja de la cosecha actual, de los cuales sólo el 20% está declarado para exportarse y hay incertidumbre acerca de lo que pasará con el 80% restante (si se venderá o se acopiará), que implica unos u$s 9.200 millones".