El Central cerró la semana sumando dólares a las reservas

El Banco Central cerró la semana con nuevas compras de divisas para sus reservas a través del mercado oficial de cambios, aunque con un monto muy inferior a los que registró durante los días previos, en otra jornada en la que siguieron cediendo las presiones sobre las cotizaciones de los dólares paralelos.

La autoridad monetaria registró este viernes un saldo a favor de alrededor de u$s 11 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De este modo, acumuló compras netas por u$s 658 millones en la semana y casi u$s 800 millones en lo que va del mes.

Sin embargo, las reservas internacionales del Central se mantienen en mínimos desde el año 2006. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias brutas se ubicaban u$s 23.723 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.



El resultado positivo para la entidad se dio en una rueda en la que el volumen operado de contado ascendió a casi u$s 395 millones y el tipo de cambio oficial en la plaza mayorista se mantuvo sin variación en $ 349,95, apenas por debajo del máximo que estableció la entidad para los próximos meses.

El Central acumuló así cinco ruedas consecutivas con compras de reservas a través del mercado cambiario. Las mismas se dieron por mayores ingresos de divisas por parte de los exportadores tras el salto devaluatorio que dispuso el Gobierno el lunes pasado, que implicó un alza nominal de casi 22% en un sólo día sobre el tipo de cambio oficial.