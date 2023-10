En jornada clave, el BCRA vendió u$s 95 millones en el mercado

El Banco Central inició la semana corta con otra venta de casi u$s 100 millones de sus reservas internacionales para abastecer a la demanda de los importadores en el mercado oficial de cambios, en medio de las fuertes tensiones cambiarias a pocos días de las elecciones generales.

La entidad registró este martes un resultado negativo de u$s 95 millones luego de su intervención en el mercado oficial de cambios. De este modo, las ventas netas de reservas ascienden a aproximadamente u$s 815 millones en el mes y u$s 2545 millones en lo que va del año.

La CNV limita la operatoria de Cedear para controlar al dólar

"La semana previa a las elecciones inició con un escenario que mantiene la complejidad de los días anteriores, con una participación muy activa del Central para sobrellevar el faltante de oferta, aún en un entorno que mantiene fuertes restricciones para realizar pagos al exterior", señalaron los operadores de PR.

El resultado negativo de este martes se dio en una jornada en la que la entidad dispuso una alza de $ 0,15 para el tipo de cambio oficial mayorista, que aumentó a $ 350,10, apenas por encima del precio fijo que estableció el Gobierno, y en la que el volumen operado de contado ascendió a u$s 398,4 millones.



En tanto, las reservas internacionales brutas siguen retrocediendo y se consolidan por debajo de los u$s 26.000 millones. Al cierre de la última jornada cambiaria, las tenencias se situaban en u$s 25.224 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.