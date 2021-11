El BCRA lanzará mañana el ciclo de Jornadas Monetarias y Bancarias 2021

El Banco Central (BCRA) inaugurará mañana las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021. Las mismas contarán con la participación del titular de la entidad, Miguel Pesce, y del ministro de Economía, Martín Guzmán , además de expositores del ámbito académico, de organismos internacionales y de bancos centrales de la región.

Bajo el título Condiciones macroeconómicas, crecimiento y distribución. Problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia, se realizarán cuatro paneles, que tendrán lugar los miércoles 3, 10, 17 y 24 de noviembre , con las siguientes temáticas:

Política fiscal, crecimiento y desigualdad.

Políticas monetaria y financiera, estabilidad macroeconómica y desarrollo.

Repensando el rol de los bancos centrales.

Problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia.

En el primer panel, que estará disponible desde las 10:00 , expondrán Barry Eichengreen, profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California; Özlem Onaran, profesora de Economía en la Universidad de Greenwich; y Mark Setterfield, profesor de Economía en The New School for Social Research.

Este evento virtual será abierto y gratuito. Cada miércoles de noviembre, según el programa establecido, se irán subiendo las presentaciones a la web, que luego permanecerán en la plataforma para que el público pueda acceder en el momento que lo desee, indicó el BCRA en un comunicado.