El BCRA compró u$s 60 millones tras otra fuerte liquidación del dólar agro

Las liquidaciones del nuevo "dólar agro" en el mercado oficial de cambios siguen firmes. El sector agroexportador ingresó este viernes más de u$s 147 millones a través del programa de incentivo, lo que le permitió al Banco Central volver a comprar dólares para seguir recortando el rojo que acumula en las reservas.

La autoridad monetaria finalizó la jornada con compras netas por alrededor de u$s 60 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, el saldo negativo acumulado se redujo a menos de u$s 130 millones en abril y a aproximadamente u$s 3130 millones en lo que va del año.

De esta manera, la entidad acumuló en la semana un saldo a favor de casi u$s 300 millones. Desde el miércoles, cuando se liquidaron las primeras operaciones bajo el programa de "dólar soja", compró casi u$s 400 millones de los u$s 815 millones que ingresaron los agroexportadores al mercado cambiario.

Los operadores del mercado señalan que todo parece indicar que en las próximas jornadas los ingresos de agrodólares se mantendrán en niveles altos, lo que le dará a la posibilidad al Central de recortar rápidamente el saldo negativo que acumula en abril y pasarlo a terreno positivo.

Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso otro incremento de 42 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que terminó la jornada de este viernes en $ 215,10. De este modo, mantuvo el ritmo de devaluación diaria que ha estado realizando en las últimas jornadas.