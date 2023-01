El Banco Central compró u$s 200 millones y acumula una racha de 18 jornadas positivas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó este viernes que consiguió compras en el mercado por u$s 200 millones durante esta jornada, el saldo más alto desde que comenzó el 2023 y una de las más cuantiosas en los últimos meses sin la implementación del "dólar soja".

De esta manera, la autoridad monetaria finalizó la semana con compras por u$s 219 millones de dólares, consolidando dieciocho jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas.

Junto con los números de la semana pasada, en la que el Central sumó u$s 61 millones, anota un saldo positivo en lo que va de enero de u$s 280 millones.

Según comunicaron desde el BCRA, "en la jornada se observó el ingreso de fondos para inversiones en infraestructura".

"La compra de divisas es sólo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del BCRA, pero el más importante como señal de acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiaria", añadieron.



Semana con pagos

La autoridad presidida por Miguel Pesce registró una semana particular debido a la marcada caída de reservas de u$s 1057 millones que tuvo que afrontar el lunes, tras concretarse pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y reflejarse además el giro de cupones de bonistas privados.

En dos jornadas en los que comenzaron los giros, entre el viernes y el lunes, las reservas brutas se redujeron de u$s 44.831 millones a los u$s 43.368 millones. Hasta la última actualización hecha por el mismo Central, los niveles aumentaron en u$s 162 millones.



La decisión del BCRA con la tasa de interés

Asimismo, el Directorio del Banco Central resolvió ayer mantener sin cambios la tasa de política monetaria, que seguirá en 75% TNA y 6,25% mensual , luego de que el índice de precios del INDEC marcara un aumento de 5,1% para el nivel general en diciembre.

La entidad entendió al dar a conocer la decisión que la misma "contribuirá a la desaceleración gradual de la inflación en el mediano plazo".

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce.

La medida pretende mantener una tasa de interés en pesos que sea real positiva, esto es, que el rendimiento de los activos en pesos supere a la inflación, de modo de darle atractivo a colocaciones en moneda local y desincentivar tanto el consumo como forma de "ahorro" o de búsqueda de cobertura en el dólar.

En ese sentido, el Central aseguró que "la calibración de las tasas de interés en terreno positivo en términos reales garantiza la protección del ahorro en pesos y contribuye a mantener ancladas las expectativas cambiarias, favoreciendo el proceso de desinflación"; a la vez que aclararon que seguirán monitoreando "atentamente la evolución de la inflación y de los agregados monetarios.