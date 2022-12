Dólar y Bienes Personales, una interna con sordina entre la AFIP y el Banco Central

Es una constante de todos los fines de año: los ahorristas dejan los dólares en el banco para evitar pagar el impuesto a los Bienes Personales, que se abona por tenencia en efectivo en moneda extranjera. Pero el impuesto no se paga si el dinero está "parqueado" en cajas de ahorro o en plazos fijos.

La foto que toma la AFIP es la del 31 de diciembre, pero sería una suerte de elusión fiscal si el dinero se depositara un día antes y se retirara al día después, por eso es que muchos inversores ya empezaron a dejar sus divisas en cuentas a la vista en el banco.

Depósitos en dólares

El último dato del BCRA es del 6 de diciembre, cuando los depósitos privados ascendieron a u$s 15.448 millones, lo que representa u$s 51 millones más que el día previo y u$s 316 millones más que en los últimos 30 días. Si se toman en cuenta los últimos 60 días, los depósitos en moneda extranjera crecieron u$s 481 millones, y si se toman los últimos 90 días, el ascenso fue de u$s 813 millones.

De hecho, desde julio pasado que los depósitos no eran tan altos, lo que le viene bien al Banco Central ya que incrementa las reservas brutas, por los encajes que deben hacer las entidades.

Foto de AFIP

El tributarista Mariano Ghirardotti confirma que a fin de año muchos de los dólares guardados en el colchón son depositados en caja de ahorro o en plazo fijo: "De esa forma, la foto de la AFIP lo engancha con activos exentos, que también pueden ser colocados en bonos u obligaciones negociables en dólares".

"Si consideramos que se trata de una exención establecida en la Ley de Bienes Personales, es totalmente viable que el contribuyente opte por depositar los dólares en una caja de ahorro", señala Micaela Sánchez, Senior de Impuestos de Expansión Argentina.

Presunción de evasión

No obstante, hace hincapié en que existe algo que se llama "presunción de evasión", que no es otra cosa que una potestad que tiene la AFIP para analizar las variaciones operadas a lo largo del año en el patrimonio de la persona, con el fin de determinar si existe o no alguna maniobra evasiva. Incluso, algunos casos puntuales se han judicializado y los tribunales terminaron avalando el ajuste propuesto por el fisco nacional.

"Pese a estas salvedades, lo cierto es que se trata de casos muy aislados, por lo que creemos que sigue siendo una alternativa válida para que pongan en marcha los contribuyentes", sugiere Sánchez.

Maniobras de evasión

Por ejemplo, si el depósito se constituye el 15 de diciembre hasta el 15 de enero, y durante todo el año no hay otros depósitos, podría existir una maniobra de evadir ese impuesto, pero si hubiera otros depósitos a lo largo del año, la situación sería distinta y se podría sostener esa exención.

A pesar de que se ha dado marcha atrás con el requisito de permanencia mínima de esos fondos con las reformas del año pasado, no hay que perder de vista que el artículo 30 del reglamento facultó a la AFIP a gravar esos depósitos cuando las variaciones operadas durante el año hicieran presumir un propósito de evasión, aunque no hay reglas claras de cómo operaría esa medida elusiva. No obstante, si los depósitos de divisas no superan los mínimos, no hay inconveniente.