Eduardo Hecker: "Una caída de la inflación nos permitiría bajar más las tasas de interés"

Cuando al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, se le pregunta acerca del estado de la entidad, señala primero dos conceptos: créditos y tecnología. No son los únicos temas que abordará en este diálogo con El Cronista, pero sí los que ocupan gran parte de su agenda.

-Estamos haciendo crecer el crédito a las empresas, particularmente a las Pymes, desandar el camino de tasas de interés a 70/80% con que estaban en 2019. Lo primero que hicimos al llegar fue bajar las tasas, y llevamos ya entregados unos $ 500 mil millones mayormente a pequeñas y median as. El otro gran eje que nos propusimos es la tecnología. Hemos dado un salto importante con nuestra billetera BNA +, participamos y presidimos MODO, creemos que hicimos un catch up a la frontera tecnológica para los clientes del banco, las empresas y los que tramitan los pagos acá. Y para facilitar el proceso de inclusión financiera. Nos pusimos metas exigentes, empujados por que un banco cerrado y que funcionaba a puro papel tenía que dar crédito y organizar, por ejemplo, el pago del IFE.

-Se habla de recuperación de la economía, ¿cómo contribuyó la banca pública?

-Hay una demanda creciente de crédito de empresas y de las personas, y c ada vez más de créditos para la inversión, lo que me hace pensar en que no hay un simple rebote, sino también indicadores de un proceso de reactivación , seguramente desparejo, un collage regional y sectorial, pero en recuperación. La inversión en el 1° trimestre creció 38,4% en forma interanual y 6,1% respecto al trimestre anterior. Y creo que se puede profundizar.

"Hay cada vez más créditos a la inversión, lo que me hace pensar en que no hay un simple rebote, sino que es un proceso de reactivación".

-¿La demanda excede al crédito con tasas subsidiadas?

-Si. Las líneas de consumo no están subsidiadas y tienen demanda importante . En nuestra tienda on line hay más de 100.000 compras en menos de un año en electrónica. Y hay mucha demanda postergada del consumo de las familias.

Eduardo Hecker, presidente del Banco de la Nación Argentina

-¿Cómo lo ve al ministro Martín Guzmán?

-Estuvimos el miércoles en una reunión en Abappra con él, con el secretario de Finanzas, Rafael Brigo, y con Ramiro Tosi. Vi a un ministro convencido de que estamos por el buen camino . Coincidimos con los bancos que tenemos mayor expansión territorial, en este aumento de la inversión. Los de bancos de distritos donde más pesan los servicios ven una realidad diferente. Guzmán nos planteó un escenario de reducción de la tasa intermensual de inflación.

-¿Qué piensa de la cuestión de la inflación?

-Es sin duda uno de los problemas grandes de la economía argentina. Y no es nuevo. Este año, además de los desajustes de precios relativos, de expectativas, se dio un aumento potente de los commodities, muy bueno para la balanza comercial y para hacernos de los dólares para las reservas y para la producción, pero pegó en el IPC . Como banco público, una tasa de inflación más baja nos sería sumamente beneficiosa, entre otras cosas porque nos permitiría bajar más la tasa de interés y haría que se cumpla nuestro rol fundamental de promover el desarrollo económico y social, ir más rápido.

"El Ministerio de Economía mira con atención la paridad cambiaria, que considera que la relación que hoy existe es la adecuada, esto quiere decir que lo siguen cotidianamente y es un tema importante".

-Todos indica que el año próximo no estarán disponibles todos los dólares que este año.

El ministro Guzmán nos dijo que el Ministerio de Economía mira con atención la paridad cambiaria, que considera que la relación que hoy existe es la adecuada, esto quiere decir que lo siguen cotidianamente y es un tema importante . La Argentina tiene como una de sus debilidades la restricción externa.

-¿Por qué no se publicitan los plazos fijos?

-Los plazos fijos UVA, que han crecido, van a empezar a perder relevancia en la medida en que baje la expectativa inflacionaria. Se van a desarmar. No me gusta mucho eso de publicitar los plazo fijos. Cuando un banco lo hace, algún problema tiene. A mí me llamaba la atención cuando el Nación, en 2019, los publicitaba tanto. Y cuando llegué, efectivamente había problemas de liquidez. Nosotros bajamos la tasa de interés. Estamos bien con nuestra liquidez y estamos prestando plata.

"De aquí en adelante estamos discutiendo nuevas líneas para el crédito hipotecario. No hemos definido aún un rumbo en ese sentido, pero estamos pensando soluciones intermedias que puedan ayudar a la cuestión de la vivienda".

-En el pasado, el banco fue promotor de los créditos UVA, impulsó los créditos hipotecarios. ¿Hay un horizonte más cercano para retomar esa senda?



-De los créditos UVA, en su momento, participó con el 50% del otorgamiento del sistema. La morosidad es baja, creemos que fue un buen instrumento mal aplicado por el gobierno anterior, en el momento inadecuado. Y estamos con los tomadores para que no sufran los percances para que aquellos que la cuota supera el 35% de los ingresos, asistiéndolos con soluciones específicas. De aquí en adelante estamos discutiendo nuevas líneas para el crédito hipotecario. No hemos definido aún un rumbo en ese sentido, pero estamos pensando soluciones intermedias que puedan ayudar a la cuestión de la vivienda.