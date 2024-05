Cuál es la estrategia de inversión del magnate que elogió a Milei y qué potencial tienen las acciones que compró

Stanley Druckenmiller es un conocido inversor en el mercado de valores de EE.UU. Supo ser socio de George Soros y juntos provocaron la devaluación de la libra esterlina británica en los años 90.

Administró un fondo de u$s 12.000 millones y ahora gestiona su propio patrimonio. El inversor se vio encantado por las declaraciones de Milei en Davos y compró acciones argentinas en base a un ranking de volumen proporcionado por chat GPT.

Cuáles son las acciones que compró y qué potencial tienen los papeles locales.

Cuánto subirán los bonos si se aprueba la ley Bases en el SenadoDevaluación: el mercado ya anticipa cuándo el dólar oficial llegará a $ 1000

Los comentarios de Druckenmiller

En las últimas horas se hizo conocido una entrevista al conocido inversor Stanley Druckenmiller en la cadena CNBC.



Druckenmiller fue socio del magnate George Soros en Quantum Fund y entre los dos apostaron fuertemente a la devaluación de la libra esterlina en 1992, provocando una devaluación de la moneda británica.

Druckenmiller supo administrar un total de u$s 12.000 millones dentro del fondo Duquesne Capital hasta el año 2010.

Durante el tiempo que se mantuvo en operación, ofreció a sus inversionistas un rendimiento promedio del 30% anual.

Tal era su talento que en todo ese tiempo no tuvo un solo año con pérdidas, si acaso se suman cinco trimestres en total con números negativos.

Actualmente, Stanley Druckenmiller se dedica solo a gestionar su patrimonio personal. Se define como una persona de mente abierta, concentrada en el largo plazo y muy disciplinada, cualidades que le permitieron tener el éxito que tuvo.

En el ámbito local saltó a la fama gracias a los recientes comentarios positivos que enunció a favor del actual presidente, Javier Milei.

Druckenmiller afirmó que Milei es el único líder del libre mercado del mundo y remarcó que pese al ajuste que se está llevando a cabo en la actualidad en la Argentina, su popularidad no se vio afectada

Además, dijo que se vio maravillado por los comentarios de Milei luego de su discursó en Davos y que a partir del mismo decidió invertir en acciones argentinas.

Estrategia de inversión de Druckenmiller y qué ADRs compró

Aunque nunca ha hecho una publicación al respecto de la metodología que ha usado para tomar sus decisiones de inversión, Druckenmiller ha declarado en más de una ocasión que sus análisis se centran en el contexto macroeconómico.

Como economista, él ha implementado sus estrategias de análisis macroeconómico (top-down), político y social, asociado a la proyección de largo plazo. Una de sus reglas, por ejemplo, es no apostar en corto contra una empresa que tenga un gran futuro.

Parte de la filosofía de inversión bajo la cual se maneja Druckenmiller es que, al contrario de lo que regularmente se predica en el medio financiero, es que él "sí pone todos los huevos en la misma canasta, pero, se mantiene vigilante a que no le pase nada"

Esto significa que si se está muy seguro de la apuesta a realizar y todo indica que la probabilidad de perder es muy baja, no hay motivo para no aprovechar la oportunidad y apostarlo todo para sacar el mayor beneficio.

Luego de maravillarse del discurso de Milei en Davos y las medidas económicas adoptadas, el famoso inversor dijo en la entrevista a CNBC que consultó a la inteligencia artificial (IA) cuales son los cinco ADR de argentinos más líquidos para hacer su primera compra y luego profundizar el research, mientras veía la transmisión del discurso de Milei en Davos.

La respuesta que obtuvo de IA fue que el más liquido es MercadoLibre, seguido por YPF, Banco Macro, Grupo Supervielle y Telecom.

Corroborando este análisis con research local podemos ver que IA dio en la tecla en cuanto a los papeles más negociados, aunque dependiendo del periodo en que se tome.

Según datos de Alphacast, las acciones de MercadoLibre operaron $ 501.460 millones en abril, seguido por Tenaris (u$s 76.24 millones) Globant (u$s 67.65 millones) e YPF (u$s 46.88 millones)

El listado del volumen operado durante el mes de abril es Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Pampa, Ternium, Despegar, BBVA Argentina, Supervielle, TGS, AdecoAgro, Central Puerto, Loma Negra, Telecom, IRSA, Edenor y Bioceres.

Es tal la importancia de Mercadolibre en el volumen total de las acciones argentinas en Wall Street que, según datos de Alphacast, durante el mes de abril concentró el 60% del volumen total en papeles locales.

Excluyendo a Mercadolibre, y según datos de Don Capital en base a Bloomberg, el ranking de acciones argentinas que lidera el volumen se destacan YPF, con un volumen promedio diario de u$s 2,26 millones.

Es seguido por Grupo Supervielle, con u$s 1,15 millones diario, BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia con u$s 1,16 millones y u$s 1,12 millones de volumen promedio diario.

Lo llamativo de la respuesta de AI es que Telecom no está entre las más líquidas, sino que incluso se ubica en la segunda mitad de la tabla, con u$s 220.240 diarios.

Lo mismo ocurre con Banco Macro, en la que AI lo ubicó en el top 5, cuando los datos de Bloomberg lo ubican octava, y los datos de volumen mensual de Alphacast la sitúan sexta.

Actualidad de las acciones y potencial alcista

Las acciones argentinas vienen transitando un proceso de fuerte recuperación y todas se ubican en máximos de 52 semanas.

El S&P Merval en dólares (CCL), se ubica en u$s 1347 y sube 41% en lo que va del año.

Las acciones de Banco Macro son las que más suben en 2024, con un avance de 124% en el año, seguida por Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina y Grupo Supervielle, con un rally de 109%, 105% y 79% respectivamente.

Más abajo se encuentran Vista, YPF, Despegar, Telecom, IRSA, TGS, Central Puerto, Corporación América, Cresud, MercadoLibre, Loma Negra, Edenor y AdecoAgro, con subas de entre 1,7% y 56%.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, todavía se muestra optimista para el mediano plazo aunque recomienda selectividad con los papales argentinos.

"Creemos que hay valor aún en algunos papeles del espacio local en renta variable, aunque advertimos que el gran rally en el índice podría acotar el upside en el corto plazo, por lo que hay que ser selectivo", detalló.

En cuanto a los papales a elegir, Franco detalló que ve valor en papeles del sector energético como YPF, Vista, Pampa, TGS, TGN o Central Puerto, a la vez que también agregó MercadoLibre (MELI).

Por su parte Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, le sigue viendo potencial alcista a los papales locales y remarcó cierta sobre valuación en las acciones locales.

"Nos gusta la renta variable argentina, si bien puesta en el contexto del rally que ha tenido en el último mes puede parecer algo sobre valuada, hay razones para ser optimistas. Por un lado, los inversores están mirando desde el 2025 en adelante y factorizan un gran grado de éxito al programa económico actual para bajar inflación, reducir déficit y crear las condiciones macro para crecimiento de ganancias, expansión de márgenes y nuevos proyectos", afirmó.

En cuanto a los papales elegidos, Sniechoskwi detalló que la cartera recomendada desde Grupo IEB tiene un fuerte componente de Oil & Gas.

En esa cartera se destacan YPF, TGS, Pampa Energía y Vista Energy. También se incluye algo de regulados, como Central Puerto, TGN, asi como también algo de materiales con Ternium Argentina y Loma Negra. Entre los bancos seleccionan a Banco Macro y BBVA Argentina y p último a BYMA.

Finalmente, Joaquín Álvarez, CEO de Imsa ALyC, recomendó acciones del sector Oil & Gas, reguladas y un poco bancario.

"Dentro de Oil & Gas recomendamos YPF, que está con un plan estratégico hacia adelante muy ambicioso. También recomendamos Pampa junto con otros papales como Central Puerto, Transener y TGN. Hacia adelante, igual creo que lo más importante, dos focos súper importantes, como te decía, el político macroeconómico, el delivery que está haciendo el gobierno", afirmó.