En la Argentina, el dólar ocupa un lugar central en la vida de los ciudadanos. No solo es la principal fuente de ahorro, sino que también funciona como referencia para distintas operaciones de mayor peso , como la compra de inmuebles o automóviles.

Por ello, ante la volatilidad cambiaria que caracteriza al país, muchos argentinos optan por dolarizar sus ahorros para resguardar su poder adquisitivo y proteger su patrimonio .

Sin embargo, esta práctica no solo se limita a guardar los billetes en una caja de seguridad en el banco, sino que también es común que los pequeños ahorristas los conserven en sus hogares.

No obstante, el hecho de guardar dinero por fuera del sistema financiero implica tener en cuenta los recaudos necesarios para evitar que el papel moneda se deteriore y, a la hora de cambiarlo, pierda valor.

En ese sentido, quienes elijan guardar sus dólares por fuera de los bancos, deberán tener en cuenta cuáles son los “escondites” clave para no afectar la calidad del billete.

Dólares: cuál es el error más común al guardarlos en el hogar

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) confirmó cuáles son los billetes queserán rechazados en bancos, cajeros y comercios minoristas norteamericanos, como así también en el resto del mundo:

Billetes con cortes, esquinas faltantes o daños físicos visibles .

. Billetes con desgaste por humedad o exposición a altas temperaturas .

. Billetes con manchas, decoloración o marcas que dificulten su uso .

A continuación, los errores más comunes y qué opciones tienen los ahorristas argentinos:

Guardar dólares en lugares húmedos o en latas

El principal enemigo de los billetes es la humedad. El lugar de guardado tiene que ser un espacio seco y que no tenga exposición al calor (por ejemplo, descartar sitios cercanos a un caloventor o estufa).

Otro error muy común es conservar los billetes dentro de una lata. Con el paso del tiempo, pueden verse afectados por el óxido y, por consiguiente,mancharse.

Una alternativa a ello es guardarlos dólares en pequeños fajos dentro de bolsas con cierre hermético.

Consejos clave: cómo conviene guardar los dólares en tu hogar

Fajos de billetes con banditas elásticas

También es usual que muchos ahorristas guarden fajos de dólares con banditas elásticas. Sin embargo, es necesario remarcar que, con el paso del tiempo, el material de las banditas se deteriora, por lo que este se pone pegajoso, se adhiere a los billetes y los mancha.

Una opción ideal para reemplazar a las banditas es utilizar un papel que envuelva a los billetes.

Billetes doblados