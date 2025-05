Dólares del colchón: cuál será su impacto en reservas y cuánto caerá el tipo de cambio

Calma cambiaria. Con ese clima, el mercado espera las medidas que anunciará hoy el Gobierno para sacar los dólares del colchón y usarlos en transacciones, en un blanqueo "bis" que busca remonetizar la economía. Los analistas de la City esperan que esa jugada y las liquidaciones del campo generen una sobreoferta de dólares en el corto plazo, lo que empujaría a la divisa estadounidense a perforar los $ 1100 y acercarse al piso de la banda de flotación.

El tipo de cambio oficial cerró ayer sin cambios con respecto al martes, cotizando a $ 1150 en los bancos. En tanto, subió levemente el blue, que trepó a $ 1165 en la punta vendedora. El dólar MEP y el Contado con Liquidación también saltaron 0,4% y 0,1%, operando a $ 1141 y $ 1159, respectivamente.

El mayorista, en cambio, bajó 0,5% y operó a $ 1132. "Más allá de algunos ligeros vaivenes en torno a los $ 1.100, continúa la calma en el dólar dado que aún prevalece la expectativa de sobreoferta a corto plazo y las positivas señales sobre la inflación", aseguró el economista Gustavo Ber.

Esa abundancia de dólares está dada, principalmente, por un buen ritmo en las liquidaciones del agro y, también, por un renovado apetito de inversores por estrategias de carry trade, para las que venden dólares y colocan pesos en instrumentos de renta fija o ajustados por CER. La tendencia podría extenderse con la emisión de un eventual bono "peso linked", que sería ofrecido a fondos de inversión internacionales.

Si las medidas que anunciará el Gobierno tienen una alta adhesión de los ahorristas, los dólares también podrían fluir desde el colchón al sistema bancario, fortaleciendo las reservas del Banco Central, impulsando el financiamiento al sector privado y aumentando los depósitos en dólares. "Se busca un efecto similar al logrado con el blanqueo del año pasado. Incentivar la entrada de dólares al sistema financiero y que esos flujos puedan fluir hacia el MULC, vía crédito privado u otra ola de colocación de obligaciones negociables", explicó Pedro Siaba Serrate, head of Research & Strategy de PPI.

Entre la Etapa 1 y 2 del blanqueo, ingresaron u$s 20.755 millones a cuentas CERA de bancos y ALyCs. Las cifras del último tramo del Régimen de Regularización de Activos aún no fueron informadas por ARCA. Si las nuevas medidas tienen éxito, ingresará un monto menor al ya blanqueado, pero podría ayudar al Banco Central a acercarse a cumplir con la meta de acumulación de reservas del FMI, al tiempo que contribuiría a que el dólar continúe bajando.

"Cuando se usen los dólares del colchón para comprar, no habrá un impacto en el tipo de cambio. Cuando el que recibió esos dólares los deposite, sí. Si los vende para conseguir pesos, también", aseguró Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go.

Los analistas aseguran que también habrá un impacto positivo en las reservas. "El año pasado con el blanqueo subieron los depósitos y también las reservas. Eso pasa porque una parte de los depósitos terminan como encaje bancario", afirmó el analista Christian Buteler.

Las tenencias brutas del BCRA cayeron ayer u$s 86 millones y totalizaron u$s 38.564 millones. Sin embargo, en el último mes treparon u$s 14.343 millones, impulsadas por desembolsos del FMI y otros organismos internacionales.