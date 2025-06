Dólar 2025: a cuánto se va a ir el dólar en año electoral, según este informe

Desde mediados de abril, el Gobierno puso en marcha la Fase 3 del programa económico, la cual consistió en la flexibilización del cepo cambiario e implementación un esquema de flotación para el dólar.

Estas medidas fueron anunciadas en el marco del acuerdo que la administración de Javier Milei cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de u$s 20.000 millones.

A partir de allí, el tipo de cambio comenzó a fluctuar libremente, sin intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y no registró grandes sobresaltos.

Precisamente, la divisa se mantuvo, durante las últimas semanas, a $ 1200 para la venta . Sin embargo, en las primeras dos ruedas de esta semana, perdió $ 40 ($ 15 el martes y $ 25 el miércoles), aunque ahora subió $ 20 y se ubica a $ 1180 para la venta.

El Ejecutivo dejó en claro que la entidad que preside Santiago Bausili solo comprará dólares cuando el tipo de cambio llegue al piso de la banda . Por ende, el Ministerio de Economía evaluó otras alternativas para acumular reservas y, de esta forma, tratar de cumplir la primera meta, prevista para junio, con el Fondo.

Mientras tanto, el mercado ya volvió a ajustar sus proyecciones a corto y mediano plazo. Un nuevo relevamiento de FocusEconomics, que reúne las perspectivas de las principales consultoras y bancos (locales o del exterior), anticipó qué va a pasar con el dólar a fines de 2025 y 2026.

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre 2025, según estas consultoras

Este régimen de flotación que implementó el Gobierno establece que si el tipo de cambio cae al nivel de la banda inferior, el Banco Central podrá comprar divisas para sostener el dólar y, sucesivamente, acumular reservas . No obstante, si alcanza el nivel de la banda superior, la entidad venderá divisas para frenar la suba.

Vale resaltar que tanto el piso como el techo de la banda se ajustarán 1% a nivel mensual, dado que se trata de un esquema divergente.

"No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda. Esto es, hasta $ 1000 no se compra", dejó en claro el Presidente. Tal es así que, hasta el momento, el Banco Central no compró dólares desde que se anunció la flexibilización de los controles de cambios.

Al respecto, mientras el oficial se ubica a $ 1180 para la venta, los especialistas de Focus Economics proyectaron que el tipo de cambio "se depreciará a finales de año".

"Los panelistas de FocusEconomics prevén que el peso cerrará 2025 en $ 1337,7 por dólar y 2026 en $ 1568,4 por dólar", destaca el informe. Por lo tanto, este año, la divisa se acercaría al techo de la banda (sería de $ 1528, aproximadamente).

En el último relevamiento, difundido en mayo, las consultoras y bancos habían proyectado que el tipo de cambio oficial cerraría el año a $ 1329,6 para la venta, mientras que a fines de 2026 treparía a $ 1559,6 para la venta.