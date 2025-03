Dólar tarjeta provoca caída de depósitos en moneda extranjera

Los depósitos privados en dólares cayeron u$s 121 millones el jueves pasado, última cifra en la web del Banco Central. L

os depósitos en moneda extranjera acumulan cuatro ruedas consecutivas a la baja, contrayéndose u$s 354 millones en ese período, sin cambio en la tendencia decreciente que muestran desde el fin de la Etapa 1 del blanqueo, totalizando una retracción de u$s 4.399 millones desde entonces.

El déficit de cuenta corriente privado fue pura y exclusivamente explicado por el desbalance de servicios, cuyo rojo más que se duplicó de u$s 518 millones en diciembre a u$s 1.185 millones en enero. Aquí el principal driver fue el déficit de turismo, que alcanzó u$s 1.112 millones.

Esta tendencia es opuesta a la suba de los préstamos en la misma moneda, los cuales se aceleraron durante las últimas jornadas. Tomando ratios históricos, aún habría espacio para mayor suba del crédito respecto a los depósitos.

BCRA: prevén crecimiento de las reservas por préstamos en dólares

Del blanqueo

Lo cierto es que los dólares del blanqueo se usan para pagar los gastos con tarjeta en el exterior, por eso la caída de depósitos en el sistema financiero.

En consecuencia, fue el mayor desbalance en dólares corrientes desde enero 2018, de u$s 1.339 millones, para aislar efectos de estacionalidad, cuatro meses antes de que sucediera el Sudden Stop en la administración Macri.

Datos del BCRA

"Detalle no menor, el BCRA informó que el 70% de los gastos de turismo se pagaron con dólares propios de los argentinos. Por ende, de los egresos por u$s 1.486 millones, solo se demandaron divisas en el MULC por u$s 446 millones".

"No obstante, esto podría haber presionado sobre los dólares financieros, lo que llevó a una mayor demanda, llevando al BCRA a intervenir con u$s 932 millones para contener la brecha cambiaria en enero", precisan los analistas de PPI.

Déficit

Desde la consultora Outlier hacen hincapié que, de acuerdo con el propio balance cambiario, el déficit por pagos netos de viajes al exterior con tarjeta durante enero de 2025 fue de u$s 1112 millones, casi duplicando el rojo que habíamos visto por este concepto durante el segundo semestre y ubicándose en máximos desde enero-febrero de 2018.

Siempre en base al Balance Cambiario del BCRA, estiman que la intervención en el dólar durante enero fue mayor: "Colaboró de forma no despreciable el costo de la intervención cambiaria en MEP y CCL. En particular, las operaciones del BCRA con títulos valores insumieron u$s 984 millones durante enero de 2025, alcanzando un máximo desde octubre de 2023".

Intervención

"El total acumulado entre julio 2024 y enero de 2025 ya supera los u$s 2270 millones, siendo enero de 2025 el mes de mayor magnitud. Es más, el acumulado por dicha intervención superó por primera vez la barrera de los u$s 2000 millones que al momento del anuncio se dijo que se iban a destinar en virtud del exceso de pesos existente".

"Con lo cual, ya se puede afirmar que se están vendiendo por ese canal dólares comprados con posterioridad al anuncio del esquema de intervención".

Lo último y no menos importante es que en enero hubo más presión de demanda sobre el mercado de cambios y que buena parte de esta se explicó por mayores pagos de importaciones de servicios. Es difícil no relacionar este significativo incremento del saldo neto con la eliminación del impuesto PAIS.

"Hay que recordar que los pagos de servicios de transporte o alojamiento a empresas extranjeras que se cursan por el MLC, se contabilizan justamente como una importación de servicios", señalan los analistas de Outlier.