Dólar: por la disparada del blue y el CCL, los gastos con tarjeta crecieron 77%

Con el nivel de r eservas en estado crítico , algunas señales de alarma empiezan a encenderse respecto de la demanda de dólares por parte de los ahorristas . Es que en enero, mientras la incertidumbre por la negociación con el FMI llevaba al dólar blue y a las cotizaciones financieras a marcar nuevos récords históricos, volvió a crecer no solo la demanda de divisas en los bancos sino también los gastos de dólares con tarjeta en el exterior .

El 28 de enero, el stock de préstamos con tarjeta en dólares llegó a u$s 194 millones y marcó así su nivel más alto desde que comenzó la pandemia. Desde enero del 2020 que no se registraban niveles tan elevados. El primer mes del año finalmente terminó con un promedio de u$s 145 millones, lo que representa un 77% más que los u$s 82 millones de enero del año pasado , según se desprende de las estadísticas del Banco Central (BCRA).

Dólar subsidiado

El tema es que cada vez más argentinos aprovechan este dólar "subsidiado" que permite acceder, de manera indirecta, a divisas a $ 184. Si bien no se obtienen los dólares físicos, sí se pueden pagar pasajes, estadías o todo gasto en moneda extranjera a un tipo de cambio que hoy se ubica unos $ 30 por debajo de la cotización del dólar blue.

En realidad, el precio que se termina pagando es aún más. Es que luego se deduce el 35% de retención de AFIP por ganancias o bienes personales, aunque deben esperar hasta abril o mayo del año que viene para la devolución, con la pérdida de poder adquisitivo mediante, ya que el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central prevé una inflación del 55% para este año.

Incluso, hay quienes viajan a Miami y aprovechan para comprar productos y luego devolverlos, para hacerse de una diferencia con respecto a los $ 214 que cotiza el blue.

Temor por nuevo cepo

El comentario entre los banqueros es que podría venirse un nuevo cepo, al poner un límite para gastos con tarjeta en el exterior, de modo de frenar esta suerte de "subsidio" a los consumos en dólares en el exterior.

Lo mismo sucede con el dólar ahorro: hay quienes se apuran a comprarlo cuanto antes por temor a que reduzcan el monto que se pueda comprar, ya que en enero fueron 1 millón de personas quienes compraron u$s 200 millones de las reservas del BCRA.