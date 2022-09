Dólar soja: cómo reaccionó el mercado al anuncio de Massa para el campo

Con Wall Street cerrado, las acciones y los bonos argentinos en la plaza local inician la semana en positivo.

Luego del feriado del viernes y de los anuncios del ministro de Economía Sergio Massa sobre el dólar soja, los activos argentinos reaccionan en positivo, combinado también con una apreciación del peso.

Suben los activos

El S&P Merval opera el lunes con subas de 2,4%, hasta los 139,546 puntos y operando cerca de sus máximos históricos en pesos.

En lo que refiere a las acciones en dólares, el S&P Merval ajustado por contado con liquidación evidencia un salto del 4,2%, incorporando el avance de las acciones en Wall Street del viernes (con la plaza local cerrada), junto con el rally de hoy en las acciones en pesos y de la caída del contado con liquidación.

De esta manera, el S&P Merval en dólares se ubica en u$s 491, subiendo 5,7% en lo que va del mes y ganando 17% este año.

Yendo a las acciones en pesos, TGS es la que más sube, con ganancias de 5,4%, seguida por YPF que rebota 4,5%, al igual que Cresud que gana 4,35%.

Las acciones de Pampa, Central Puerto y Banco Macro suben más del 2% cada una.

Todo el panel opera con ganancias salvo Comercial del Plata, Grupo Supervielle y Loma Negra que bajan apenas entre 0,6% y 0,05 por ciento.

La acción que más sube en septiembre es YPF, con avances de 6,9%, seguida por Aluar que gana 2,8%, TGS rebote 2,7% y Cresud 2,5 por ciento.

Del lado negativo, Mirgor, BBVA Argentina, Loma Negra y Telecom son las que más caen en septiembre, con bajas de entre 1,8% y 1,5% en los primeros días del mes.

En lo que respecta a los bonos en pesos, estos también suben. Los bonos que ajustan por CER ganan entre 0,5% y hasta 3,7 por ciento.

El dólar soja de Massa

El tipo de cambio reacciona a la baja luego de los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa sobre el dólar soja.

El contado con liquidación baja 2,1%, al igual que el MEP que retrocede hasta 2,2%, operando en $ 282 y $ 274 respectivamente.

Concretamente, Massa anunció que durante el período que va del 5 al 30 de septiembre, los productores del complejo sojero podrán liquidar dólares a un precio diferencial del $ 200 por dólar (alrededor de $ 70.000 la tonelada).

Massa agregó quienes liquiden más del 85% de su tenencia mediante este mecanismo serán elegibles para nuevos programas de beneficios.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, señaló que la medida es una apuesta para cumplir la meta de reservas.

"Con reservas netas en torno a los u$s 1000 millones, los anuncios apuntan a acercarse a la meta trimestral de u$s 6425 millones sin tener que implementar una devaluación de salto. El objetivo de reservas netas sigue pareciendo fuera de alcance, aunque Massa confía en que se podrá lograr combinando estas medidas con un férreo control de las importaciones", comentó.

Desde Cohen remarcaron que la semana arranca con las expectativas de la aceleración de divisas del complejo sojero.

"Según el ministro serían de u$s 1.000 millones en las primeras tres jornadas. Esto podría traer distención en el mercado de cambio y su impacto en las reservas internacionales. Al mismo tiempo, empiezan las reuniones técnicas con el FMI para que una semana más tarde se junte Massa con Kristalina Georgieva para avalar el acuerdo que se haya alcanzado", recordaron.

Finalmente, los analistas de Portfolio Personal Inverisones esperan que los flujos del agro crezcan a partir de la medida anunciada por Massa.

"La considerable mejora en el precio percibido probablemente empuje a los productores a vender su producción. Esto derivará en un volumen exportador sustancialmente más alto para la época. El BCRA buscará con este programa engrosar su posición de reservas netas y acercarse a la meta del FMI del tercer trimestre", dijeron.

Según los cálculos de la compañía, deberían subir unos u$s 2.600 millones para cumplir con el organismo.

Sin embargo, se muestran cautelosos hacia el mediano plazo.

"En caso de alcanzarse el objetivo, sólo habrá servido para comprar tiempo. En el cuarto trimestre, cuando la estacionalidad del agro baja aún más y el programa ya no esté vigente, el stock de reservas netas deberá subir u$s 1.700 millones adicionales. Esto no quita que, de comprobarse cierta acumulación de reservas, los dólares financieros puedan descomprimir. No obstante, desde una visión macro, esto es ´pan para hoy, hambre para mañana´", sostuvieron.