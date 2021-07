Dólar rulo: las últimas regulaciones cambiarias dieron lugar a arbitrajes que dejan hasta 6% de ganancia

Buena parte del mercado argentino suele mirar con telescopio las grietas que dejan los parches regulatorios, de manera tal de aprovecharlas para obtener una ganancia arbitrando entre los distintos segmentos. Y, en ese sentido, las últimas regulaciones en los tipos de cambio financieros fertilizaron el terreno para que algunos agentes saquen provecho de un nuevo rulo, que permite obtener ganancias que pueden llegar hasta 6% en dólares en 48 horas.

Este nuevo rulo nació luego de que el 10 de julio la Comisión Nacional de Valores (CNV) le pusiera un tope de 100 mil nominales por semana a los bonos soberanos en dólares que se pueden operar para compras de contado con liqui (CCL). Desde aquel día, solo se pueden operar por semana 50 mil nominales con ley local y 50 mil con ley extranjera. En paralelo, el Banco Central siguió interviniendo en el mercado de bonos (vendiendo posiciones contra pesos y recomprando con dólares en especie C o D), para que el CCL que se ve en las pantallas no luzca tan caro y la brecha no parezca tan ancha

"Hoy hay dos rulos, fundamentalmente, y la idea central es comprar dólares en el exterior con los activos cuya operatoria está restringida por la CNV. Eso tiene un parking de dos días (sea que empieces acá con pesos o con dólares MEP)", explicó Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonio FDI.

En segundo término, Sardáns explicó: "Una vez que los dólares están afuera, se los vuelve a ingresar al país pero vía activos no restringidos, como son las Ledes (letras en pesos). Al ser instrumentos no restringidos, es por donde pasan los grandes capitales que quieren dolarizar. Y estos capitales están dispuestos a pagar tipos de cambio más altos. El minorista que hace el rulo, se gana la diferencia".

Gentileza de FDI.

Un inversor que en los últimos días pasó de dólar MEP a dólar cable con AL30C y y volvió a ingresar a dólar MEP en Argentina vía Ledes se pudo hacer un diferencial de hasta 6,65%, menos comisiones.

Un procedimiento similar se puede realizar saliendo de pesos a dólar cable y volviendo a pesos. Ambas operaciones pueden llevarse a cabo con AL30 o con GD30. El tipo de cambio implícito en AL suele ser intervenido por el Banco Central para que no se dispare la cotización, hecho que hace que muchos operadores sientan que hay un subsidio implícito.

Otra fuente de mercado aportó: "Depende de dónde se arranque es muy fácil el rulo, pero tiene sutilezas. Si arrancás de CCL, comprás y vendés en el momento letras de CCL a MEP, podés ganar un 6% en el momento. Después, con esos dólares que tenés en MEP comprás AL30D en contado inmediato. A las 48 horas los vendés en CCL. El AL30D contado inmediato y el AL30C de 48 horas valen casi lo mismo".

Por último, esta fuente destacó: "Si tenés la plata para bancar el descalce de 48 horas es plata facil". Aunque advirtió que en esas 48 horas el inversor está en riesgo de que haya movimientos en los precios y que, por ende, la operatoria no termine dando un saldo favorable, teniendo en cuenta, además, las comisiones. "Al que ya tiene posición de AL30 de largo no le preocupa ese riesgo, porque vende los que ya tiene parkeados desde antes", afirmó.

Respecto de estos movimientos que se ven en el mercado, el economista de Empiria Juan Ignacio Paolicchi consideró: "Cuando colocás una regulación generás un mercado paralelo donde se dan arbitrajes sistemáticamente. Y eso pasa hoy: el Banco Central genera arbitrajes, los privados lo hacen y se llevan una ganancia". Y añadió: "Claramente, el BCRA sigue interviniendo y, en el medio, sigue perdiendo reservas".



Por su parte, el economista de Grupo Bull Market, Maximiliano Suárez, consignó: "Es muy difícil ganarle al mercado con regulaciones. Ni siquiera el propio Stalin en la Unión Soviética logró controlar el dólar paralelo, por lo cual es imposible lograrlo en un país como el nuestro, que vive en democracia, y más en un momento en el que todos los mercados están interconectados".

"Los operadores vienen monitoreando las brechas bursátiles, toda vez que reconocen que los dólares financieros se encuentran siendo activamente regulados a través de intervenciones y así es que - más allá de los habituales vaivenes intradiarios - siguen respetando la barrera de los $ 170", Gustavo Ber

Asimismo, Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica, manifestó: "Se vino ampliando la brecha entre el CCL y el MEP, lo que es el canje, y esas son señales de alerta de que las regulaciones de la CNV son un parche de muy corto plazo".



Además, Furiase recordó que después de las regulaciones había bajado el volumen en la operatoria de AL30 contra pesos y contra D, pero aclaró que en las últimas jornadas volvió a aumentar. "Probablemente, el BCRA, ante la persistencia de las presiones, viene vendiendo fuerte AL30 contra pesos y recomprando AL30D MEP con dólares de las reservas", sentenció.

Precisamente, estas intervenciones, que le cuestan reservas al Central para lograr que el contado con liqui de bonos no sea tan caro, son las que hacen que muchos agentes chicaneen en Twitter al Central diciendo que hoy hay un dólar "subsidiado". En esta ocasión, son operadores minoristas los que están aprovechando para hacer una diferencia.

Pero no sólo los inversores retail sacan ventaja, sino también algunos brokers. Antes del furor por las Ledes, la operatoria de estas letras estaba cargada con un 0,1% de comisión y hoy esa tarifa se fue a 0,4% e incluso a 0,6%, dependiendo la ALyC.

Por esto último, el inversor que decida hacer el rulo tiene que tener en claro que, además de las 48 horas de parking, deberá ir abonando (en el mejor de los casos) un 0,4% de fee por cada paso de la operatoria.