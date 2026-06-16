Al cierre de los mercados de este martes, 16 de junio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.405. Esta cifra demuestra una variabilidad de -3,45% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 superior a cero, indicando un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la demanda, lo que podría afectar las decisiones económicas en el corto plazo. Es crucial seguirobservando esta tendencia para entender su impacto en el mercado.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 46.63%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.02%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: