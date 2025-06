Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este martes 24 de junio

El dólar oficial hoy martes 24 de junio cotiza a $ 1135 para la compra y $ 1185 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa recorta la suba de $ 20 que tuvo durante la última semana.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1540,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy martes 24 de junio subió $ 10 y se ofreció a $ 1190 para la compra y $ 1210 para la venta. El informal acumula desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril, un retroceso de $ 165 (cerró el viernes previo a $ 1375).

La brecha entre el oficial y el informal es, de esta forma, de 2,10%. El paralelo cotiza $ 20 por debajo del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Este martes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Tras el primer desembolso que envió el FMI, las Reservas Internacionales subieron unos u$s 12.000 millones, pasando de u$s 24.305 millones a u$s 36.799 millones, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir.

Ahora, con los últimos movimientos, las arcas de la entidad quedaron en u$s 40.887 millones.

El dólar oficial hoy martes 24 de junio operó a $ 1185 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 1.149,500 1.189,500 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.130,000 1.180,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.145,000 1.187,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.150,000 1.190,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.145,000 1.185,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.130,000 1.180,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.130,000 1.180,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.130,000 1.180,000 BRUBANK S.A.U. 1.160,000 1.189,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.130,000 1.180,000 BANCO MACRO S.A. 1.150,000 1.190,000 BANCO PIANO S.A. 1.135,000 1.175,000

El 17 de julio está fijado como la fecha del fin de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi). Se trata de otro hito del plan económico de Javier Milei dado que esos títulos de deuda del Tesoro surgieron como paso intermedio para eliminar los ítems tóxicos que figuraba en el balance del Banco Central (BCRA), bajo la forma de Letras de Liquidez (Leliq) y anteriormente las Lebac (Letras del Banco Central).

Todas estas siglas fueron los motores de la inflación en la Argentina dado que los intereses que generaban eran una emisión de pesos adicional a la que se estaba realizando, con máximos alcanzados en la gestión de Alberto Fernández.

