Al cierre de los mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.330. Esta cifra demuestra una diferencia de -0,37% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda o cambios en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 37.36%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.08%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: