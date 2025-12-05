Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.420 para la compra y $ 1470.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 21.82%, es menor que la volatilidad anual del 23.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.515, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1205.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).