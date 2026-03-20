Este viernes, 20 de marzo de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.365 para la compra y $ 1415.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 42.11%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.98%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.495, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.340. Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1495.0, según los datos registrados. Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).