El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 9 de diciembre de 2025 es de $ 1.410 para la compra y $ 1460.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 23.05%, es ligeramente menor que la volatilidad anual del 23.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.515, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1200.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: