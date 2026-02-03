El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 3 de febrero de 2026 es de $ 1.420 para la compra y $ 1470.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 20.23%, es menor que la volatilidad anual del 26.23%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.495, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.400.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1370.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las condiciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: