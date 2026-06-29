Este lunes, 29 de junio de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.445 para la compra y $ 1495.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 19.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 31.64%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.495, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1430.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las limitaciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: