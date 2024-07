Dólar: nació el "rulo hormiga", ¿Cuánta ganancias deja hoy?

Rulo hormiga

1-Cobras el sueldo en tu banco

2-Lo giras a tu alyc

3-Compras dólar MEP

4-Giras los dólares nuevamente al banco (necesitas tener cuenta en u$s)

5-Retiras los u$s del banco y los vendes en el BLUE

6-Usas cash y conseguis mejor precio

A precio de hoy ganas $100 x u$s