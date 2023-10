Dólar MEP: el Gobierno interviene con fuerza, pero no alcanza para frenarlo

A pocos días de las elecciones, el Gobierno interviene con fuerza sobre los dólares financieros con el objetivo de intentar contener a las cotizaciones de la moneda estadounidense en la Bolsa, aunque los analistas advierten que no alcanzará para frenarlas porque la incertidumbre mantendrá firme la dolarización de carteras hasta los comicios.

La intervención del Banco Central en el mercado de bonos para contener el precio de la divisa ascendió ayer a unos u$s 83,1 millones, por encima del monto de la jornada previa (u$s 81,5 millones). En las últimas cinco ruedas, acumuló un total de u$s 424,6 millones, según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones.

La CNV limita la operatoria de Cedear para controlar al dólar

La financiera destacó que la intervención se observó principalmente sobre el MEP y prácticamente no hubo registros en el CCL. Pero resalta que el accionar no alcanza para frenar a las cotizaciones de los dólares financieros y por ello el Gobierno, a través de la CNV, implementó nuevas restricciones para reducir la demanda de la divisa.

No descartan que durante las pocas ruedas que faltan para finalizar la semana, previa a los comicios que se realizarán este domingo, el Central incremente los montos de intervención. Tampoco descartan, agregan, que el Gobierno sume nuevas restricciones para operar en el mercado e intentar reducir así la demanda.

Los analistas de Romano Group calculan que la intervención oficial de la jornada de ayer fue de u$s 77,3 millones, apenas por encima de los u$s 76,9 millones que según la consultora habría utilizado el Central en la sesión previa. Calculan que el monto de las últimas cinco jornadas es de u$s 395,2 millones y asciende a u$s 729,49 millones en octubre.



No obstante, prevén que esta semana la intervención se mantendrá en niveles altos, posiblemente en alza, ya que estiman que seguirá aumentando la demanda de la moneda estadounidense por parte de inversores y ahorristas como método de cobertura ante la incertidumbre respecto al resultado de las elecciones.

El equipo de investigación de Aurum Valores, por su parte, prevé que los montos de intervención se mantendrán en niveles similares a los de las últimas jornadas y no espera que se registre un incremento significativo debido a que la autoridad monetaria no cuenta con suficientes reservas internacionales para hacerlo.

Estima que el equipo económico del Gobierno tratará de contener a las cotizaciones financieras del dólar, además de la intervención en el mercado de bonos, a través de las restricciones que agregó durante las últimas semanas y las que eventualmente sume en estos días, aunque afirma que tantas regulaciones representan más problemas hacia adelante.