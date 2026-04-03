El dólar oficial hoy viernes 3 de abril cotiza a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Así, la divisa finalizó marzo $ 15 por debajo del valor al que arrancó el mes (cerró febrero a $ 1420). Además, se ofrece $ 75 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa a $ 1362,30 para la compra y $ 1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1656,80. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy viernes 3 de abril se ofrece a $ 1395 para la compra y $ 1405 para la venta. Así, desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 130 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal queda es negativa (-0,35%). Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el miércoles la entidad adquirió u$s 76 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 4392 millones en 47 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 44.427 millones. El dólar oficial hoy viernes 3 de abril opera a $ 1415 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El balance del verano financiero arroja una baja significativa de las tasas de interés en pesos, el dólar dejó de ser noticia, y el BCRA lleva comprados u$s 4000 millones. Pero el clima económico difiere del financiero: para ver mejores números en el consumo privado, la resurrección del crédito es la clave. En pesos y en dólares. Leé la nota completa en este enlace.