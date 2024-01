Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este lunes 8 de enero

El dólar oficial hoy lunes 8 de enero sube 50 centavos y cotiza a $ 792 para la compra y $ 832 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la última rueda de la primera semana del año.

Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 1331,20 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

El dólar blue, en tanto, cotiza a $ 1000 para la compra y $ 1020 para la venta, por lo que la brecha cambiaria del informal se posiciona en 22,6% respecto del dólar oficial.



El Banco Central terminó la tercera rueda del año con compras por u$s 211 millones.



La autoridad monetaria acumula en el inicio de enero u$s 442 millones y u$s 3304 millones desde la corrección cambiaria del ministro Luis Caputo.



A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 8 de enero





El dólar oficial hoy lunes 8 de enero cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 790,000 865,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 791,550 831,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 804,500 862,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 795,000 850,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 800,000 860,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 800,000 860,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 805,000 865,000 BRUBANK S.A.U. 780,000 875,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 785,500 860,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 791,510 831,490 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 790,000 860,000 BANCO MACRO S.A. 790,000 865,000 BANCO PIANO S.A. 795,000 882,700 CAMBIOS ONLINE SA 800,000 816,000

