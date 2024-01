El dólar oficial hoy lunes 15 de enero sube 50 centavos y cotiza a $ 795,50 para la compra y $ 835,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la última rueda de la semana.



Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 1336,80 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

El dólar blue, en tanto, cotiza a $ 1100 para la ompra y $ 1120 para la venta, por lo que la brecha cambiaria del informal se posiciona en 34% respecto del dólar oficial.

Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este lunes 15 de enero.

El Banco Central terminó la cuarta rueda de la semana con compras por u$s 177 millones. La autoridad monetaria acumula en el inicio de enero u$s 1136 millones y u$s 4702 millones desde la corrección cambiaria del ministro Luis Caputo.

A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 15 de enero





El dólar oficial hoy lunes 15 de enero cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 800,000 875,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 794,550 834,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 804,500 862,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 805,000 865,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 805,000 865,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 805,000 865,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 805,000 865,000 BRUBANK S.A.U. 780,000 875,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 788,500 863,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 794,510 834,490 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 800,000 875,000 BANCO MACRO S.A. 800,000 875,000 BANCO PIANO S.A. 803,000 877,700 CAMBIOS ONLINE SA 805,000 820,000

Dólar e inflación récord: la proyección de los especialistas para todo el 2024

Tras la publicación del dato de inflación récord de diciembre, este jueves el Gobierno compartió también el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que, mes a mes, marca el pronóstico que los principales analistas financieros de la City realizan para el dólar, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las tasas y otros indicadores económicos.

