El dólar oficial hoy lunes 13 de abril cotiza a $ 1345 para la compra y $ 1395 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa se ubica, de esta forma, $ 10 por detrás del valor el que cerró marzo. Además, se mantiene $ 85 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa en $ 1347,30 para la compra y $ 1397,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1671,07. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025; cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1820 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy lunes 13 de abril se ofrece a $ 1380 para la compra y $ 1390 para la venta. Así, desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 140 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,99%). Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 457 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 5253 millones en 51 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.431 millones. El dólar oficial hoy lunes 13 de abril opera a $ 1395 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: La aceleración de las expectativas de inflación para 2026, que el mercado ya ubica cerca del 30%, reconfigura el mapa de decisiones en pesos y profundiza la batalla por el rendimiento entre el plazo fijo UVA y la curva de los bonos CER. Leé la nota completa en este enlace.