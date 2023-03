Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este jueves 16 de marzo

El dólar oficial hoy jueves 16 de marzo cotiza a $ 201 para la compra y $ 209 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 418. Mientras tanto, el dólar mayorista se encuentra a $ 202,16 y $ 202,56, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central sigue vendiendo dólares de sus reservas y ya superan los u$s 600 millones en el mes. La entidad obtuvo este miércoles otro saldo negativo tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que se negociaron u$s 328 millones de contado y se recuperó el ritmo de devaluación diaria.

El saldo negativo que obtuvo el Central hoy por su intervención cambiaria fue de unos u$s 87 millones. De este modo, las ventas netas acumuladas en lo que va del mes crecieron a alrededor de u$s 637 millones y el rojo del año se ubica en unos u$s 1720 millones, aproximadamente.

El dólar blue jueves 16 de marzo cotiza a $ 375 para la compra y $ 379 para la venta. Este miércoles, el paralelo aumentó cuatro pesos, al igual que el lunes, y lleva un crecimiento semanal de ocho pesos.

El dólar blue lleva aumentado $ 35 desde que comenzó el año. La brecha cambiaria, en tanto, se posiciona en el 81% respecto al dólar minorista y en el 87% respecto al mayorista.



"La mayor nominalidad de la economía es que crece la expectativa de que un más decidido reacomodamiento en los dólares financieros debería estar más próximo porque los desequilibrios cambiarios y monetarios no otorgarían ya más espacio al atraso, analizó el especialista financiero Gustavo Ber.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 16 de marzo

Este jueves 16 de marzo el dólar minorista cotiza $ 209 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 200,400 210,400 Banco Nación 201,050 208,950 ICBC 201,750 209,000 BBVA 201,660 210,340 Banco Supervielle 201,000 210,000 Banco Patagonia 201,750 209,750 Banco Santander 201,500 209,500 Brubank 200,000 209,500 HSBC 199,200 209,200 Credicoop 201,760 208,950 Banco Itaú 200,700 209,800 Banco Macro 201,000 211,000 Banco Piano 204,500 206,455 Cambios Online 203,500 205,500

El BCRA se prepara a dar a conocer a cuánto se irá la tasa de plazo fijo

Pese a la inflación que se conocerá este martes a las 16, que estará en torno al 6%, en el directorio del Banco Central no tienen planeado subir más la tasa de interés durante la reunión que harán el jueves.

Se basan en que la tasa efectiva anual, o sea renovando capital e interés de un plazo fijo a 30 días, es del 107% anual y supera al alza de precios de los últimos 12 meses.

