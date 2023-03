Dólar financiero: hay más liquidez pero la presión no cede

La peor franja horaria fue de 12 a 13.30: el MEP tocó un máximo de $ 395 y el contado con liquidación de $ 406, y luego desde el Gobierno lo habrían bajado con volumen hasta $ 388 y $ 402, respectivamente, con lo cual terminaron sin cambios.

Por lo tanto, los brokers no pudieron salir a almorzar: "Se pica en la mesa, mal y a las apuradas, y lo que comés nunca te termina de caer bien", admiten.

Qué pasa con el dólar blue

Por su parte, el billete informal avanzó de $ 383 a $ 386, pero lo salva todos los argentinos que trabajan para el exterior y cobran en dólares, pero deben mantener costos de estructura y empleados, entonces son billetes que se cambian por el canal dos, como dicen en la jerga al referirse al paralelo.

"La inflación está creciendo más que la cotización del dólar, entonces necesitan cada vez cambiar más billetes para sostener sus gastos, ya que el alza de precios en pesos es más alta que la suba del blue", advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.

El contrado con liquidación

Desde la consultora 1816 ven la perspectiva del CCL en base a cuatro hipótesis. En primer lugar, que ya no está la demanda offshore: un solo fondo compró u$s 2000 millones los últimos dos años. Luego, las tarjetas de crédito ofrecen u$s 8 millones por día en el MEP.

Por otra parte, los inversores están trayendo divisas para hacer dólar linked corporativos apostando a la unificación. Y finalmente, prevalece la tesis de "cuanto peor, mejor": el mercado percibe que con la sequía se consolidó escenario de cambio político hacia una perspectiva market friendly.

Sin reservas netas

Hay un umbral a partir del cual el "cuanto peor, mejor" se transforma en "cuanto peor, peor" , basado en que la Argentina cuenta con reservas netas de u$s 1500 millones y probablemente se llegue sin stock a fin de año, más allá de las metas.

Soledad López, de Rava, señala al runrún de las mesas: "Muchos rumores de desdoblamiento cambiario, muchos rumores políticos, sumale el dato de inflación altísima de febrero y el piso que dejó marzo de posiciones de pesos. Es alta la salida de fondos de renta variable, hay mucha venta de energéticas locales, y todo este desarme de fondos es lógico que vaya a MEP y no a blue".

Saltó el volumen

Esa fue la razón por la cual saltó el volumen negociado de los financieros: u$s 119 millones el CCL y u$s 98 millones el MEP, cuando lo normal es que entre ambos muevan menos de u$s 200 millones.

"Los inversores se están cubriendo. Las cifras de pérdidas de cosecha ya asustan, la escasez de dólares ya se hace sentir en los mercados y anticipan un panorama complicado para el Gobierno en la antesala de una elección", analiza Gustavo Neffa, de Research for Traders.

A su juicio, está impactando hoy a lo que será un segundo trimestre que se suponía que iba a venir más tranquilo, ya despejados los vencimientos en pesos y renegociadas las metas de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).