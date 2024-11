Dólar digital: despegó hace un año, revolucionó al mercado y mueve la industria

En esta noticia Ecosistema fintech

Inversión

Si el mundo será liderado por un presidente "bitcoiner" como Donald Trump, la Argentina podría tener beneficios de lo que aprendió a fuerza de las restricciones financieras de los últimos años que fueron un tractor para la industria cripto, que en lo que refiere al desarrollo empresarial casi duplicó en el año caótico de 2023 la cantidad de fintech dedicadas a las monedas digitales.

Ahora, tras el momento "dólar digital", la industria cripto podría aplicar el desarrollo de su "caso de uso" a otras aplicaciones tecnológicas, de acuerdo con lo que creen los analistas de Finnovista, una empresa financiera y capital de riesgo que mapea todos los años el ecosistema fintech en la región.

El Radar Fintech 2024, que elaboró en conjunto con Mastercard y la firma de tecnología financiera Galileo, repasa que "muchas personas han recurrido a las criptomonedas como una herramienta clave para proteger sus ahorros frente a la devaluación del peso por la inflación, lo que ha acelerado la adopción de estas tecnologías" cripto.

Finnovista destacó que después de Brasil, la Argentina ya es el segundo en Latinoamérica con el mayor número de proyectos cripto, locales e internacionales.

El stock de firmas cripto pasó en un año de 20 a 36, marcando casi un doble de firmas en ese lapso. Sin embargo, la mayor cantidad de empresas fintech

Andrés Fontao, CEO de Finnosummit y cofundador de Finnovista, explicó que en las encuestas a las empresas del ecosistema fintech detectaron una tasa de crecimiento de cantidad de empresas de 11,7% en un año en 2024 respecto de 2023. Desde 2020 tomado como año de referencia, el crecimiento fue de 15,3 por ciento.

Ecosistema fintech

El ecosistema cuenta con 383 emprendimientos fintech. Sumó 40 nuevas startup.

De la mano de este dato, Fontao destacó "el bajo número de salidas del ecosistema local: solo un 6,7% de las empresas presentes en 2023 cerró operaciones, transicionó a otro modelo de negocio o fue adquirida", dijo, en comparación con una tasa de 10% en países de la región. "Resilencia", destacó.

"Aunque uno de los mayores problemas mencionados por las fintech argentinas es la falta de capital, solo 3,2% de las que estaban operando el año pasado anunció un cierre total o ya no cuenta con su producto funcional en la web. Es más, parece que los grandes desafíos económicos del país han impulsado a las Fintech a crear nuevos productos y seguir innovando para ofrecer soluciones que ayuden a moldear el futuro financiero de Argentina", aseguró el informe.

El Radar 2024 prevé que el principal vector de crecimiento será la instrumentación de pagos contact less con billeteras y tarjetas de los pasajes en el transporte público a ser instrumentados en diciembre en lugar de la SUBE.





El stock de firmas cripto pasó en un año de 20 a 36, marcando casi un doble de empresas en ese lapso.

Inversión

El desempeño de la Argentina en el mundo fintech cripto latinoamericano fue mejor al del resto de los países, y actualmente se colocó en el segundo lugar por cantidad de empresas del ecosistema detrás de Brasil. Para 2023, el ranking lo encabezaban los brasileños, seguidos de colombianos y mexicanos, ahora a la cola de la Argentina.

Si bien la Argentina es 10% del mercado fintech, representa en el informe solo el 2% de la inversión, atribuida por Finnovista a la posibilidad de que la capitalización de las firmas se haya producido fuera de las fronteras del país.

Sin embargo, si bien la Argentina es 10% del mercado fintech, representa en el informe solo el 2% de la inversión, atribuida por Finnovista a la posibilidad de que la capitalización de las firmas se haya producido fuera de las fronteras del país.

"En este año, hubo algunas inversiones de venture capital importantes como los u$s 20 millones en Tapi, u$s 20 millones en la firma de soluciones financieras B2B Pomelo y de u$s 40 millones de Agrotoken", mencionó Fontao.

"La característica de las firmas argentinas es que el 73% de las fintech se expandieron internacionalmente. Nacen pensando en global por la incertidumbre, pensando en Colombia, México y Chile", detalló.

Pensando en el futuro, las fintech de crédito alternativo "van a llenar un vacío crítico al ofrecer soluciones accesibles y personalizadas para consumidores y pymes excluidas del sistema financiero tradicional. Esto impulsará su rápido crecimiento gracias al uso de datos y automatización", planteó el informe.

La estrella del mercado, no obstante, es "la adopción masiva de pagos, potenciada por la digitalización y normativas que facilitan la colaboración entre fintech y bancos tradicionales, que será el motor del crecimiento.

El Radar 2024 prevé que el principal vector de crecimiento será la instrumentación de pagos contact less con billeteras y tarjetas de los pasajes en el transporte público a ser instrumentados en diciembre en lugar de la SUBE.