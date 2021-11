Dólar blue hoy: así es el billete falso de una sola capa que salta los controles en la city

El dólar blue hoy miércoles 17 de noviembre de 2021 cotiza a $ 198 para la compra y $ 201 para la venta , en medio de las primeras repercusiones que registra el mercado tras el Decreto 796 que estableció el pago del impuesto al cheque para las criptomonedas.

La divisa que se intercambia en la city muestra una ganancia de $ 4784 al hacer puré con el cupo completo de u$s 200, por lo que los ahorristas se vuelcan al tipo de cambio paralelo para aprovechar el margen de utilidad a corto plazo.

Sin embargo los operadores acentúan los controles y advierten por ediciones apócrifas que circulan y que sumó hoy la detección del dólar "de una sola capa" que llegó incluso a saltar los primeros filtros de seguridad.

Qué es el dólar de una sola capa

Los dólares de una sola capa son aquellos billetes falsos de la moneda norteamericana que se adjudican a un hacker identificado como "MrMouse".

Estas ediciones se comercializan bajo el nombre de "Disney Dollars" en las páginas de e-commerce, e incluso llegó a difundir de manera masiva en el sitio Reddit bajo la etiqueta Disney Market Place.

Por qué se llama dólar de una sola capa

Se llaman dólar de una sola capa porque al ser copias del billete de u$s 100 versión 1996 (no del diseño de 2013), presentan una textura un poco cerosa, además de que el propio "MrMouse" señaló que sus creaciones "cuentan con una capa suficiente como para evadir el control de la tinta magnética y así alejar rastreos mayores".

Sin embargo los elementos de falsificación no se detienen en este punto: en sus publicaciones de venta se mofa también de la inclusión de la "técnica de microimpresión", es decir, letras diminutas que solo se pueden ver con un aumento ("USA 100" se repite dentro del número 100 en la esquina inferior izquierda, y "The United States of America" aparece como una línea en la solapa izquierda del abrigo de Benjamin Franklin), al igual que "una tinta que cambia de color", otra de las característica avanzadas que le da al billete de dólar una apariencia de color cambiante cuando se sostiene en diferentes ángulos.

Cómo reconocer un billete de dólar falso de 1996