Dólar blue: alerta roja por los tres números de serie en los billetes falsos de u$s 100

El dólar blue hoy martes 16 de noviembre de 2021 cotiza a $ 197 para la compra y $ 200 para la venta , y retoma la tendencia alcista que experimentó en las últimas operaciones.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo muestra una brecha de más del 99% respecto al tipo de cambio mayorista y alrededor de 89% en relación al oficial minorista, por lo que hacer puré hoy deja una ganancia de $ 3984.

Sin embargo y a pesar del escenario positivo para el ahorrista que quiere aprovechar el margen de utilidad a corto plazo, la City acentúa las alertas por las transacciones fallidas a partir de la detección de nuevos dólares apócrifos.

Los operadores de la City detectaron tres números de series que se repiten en los billetes de dólares falsos que intentaron hacer circular en el mercado blue:

Todos los billetes falsos de u$s 20, con el número de serie EL32271341H. El dólar blue vuelve a subir y se dispara el MEP

Todos los billetes falsos de u$s 50 tienen el mismo número de serie ID65114276A.

Todos los billetes de u$s 100 que tienen el mismo número de serie PF03229158T.

El número de serie de todo dólar verdadero está integrado por una combinación única de once números y letras que aparecen dos veces en el anverso del billete.

"Cada billete tiene un número de serie único. La primera letra del número de serie corresponde al año de la serie", destaca la Reserva Federal de Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés) en su manual de Identificadores de billetes.

En la misma línea, la entidad emisora agregó que en los billetes pueden aparecer referencias extraordinarias como una estrella, que se utiliza como remarcar un sufijo y así identificar papeles sustitutorios durante el proceso de producción.

Además, en las denominaciones de u$s 5, u$s 10, u$s 20, u$s 50 y u$s 100, cada billete tiene una designación de letra y número que corresponde a uno de los 12 Bancos de la Reserva Federal, de tal forma que "la letra de cada indicador coincide con la segunda letra del número de serie del billete".