Al cierre de los mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.390. Esta cifra demuestra una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un mayor interés y demanda por la moneda, lo que podría reflejar una inestabilidad en el mercado o expectativas de devaluación del peso. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 16.89%, es menor que la volatilidad anual del 21.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: