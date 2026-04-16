La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 16 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.395, cifra que señala una diferencia de -0,36% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. La estabilidad del mercado podría estar influyendo en este comportamiento, generando expectativas de un posible incremento en la demanda. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 13.39%, es menor que la volatilidad anual del 20.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: