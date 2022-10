Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 22 de octubre con el dólar CCL y MEP

El dólar blue hoy sábado 22 de octubre opera a $ 287,00 para la compra y $ 291,00 para la venta.

El dólar paralelo mantuvo operaciones ambivalentes durante la semana con tres a la suba y dos con bajas. En el total de las variaciones finalizó $ 1 por arriba de la cotización del último viernes. La brecha con el oficial quedó en el 89%.







El dólar oficial hoy sábado 22 de octubre cotiza a $ 151,50 para la compra y $ 159,50 para la venta en el Banco Nación. Y el dólar turista opera en $ 319,00.

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con ventas por u$s 45 millones y terminó una racha de cinco jornadas sin perder divisas y cerró con un saldo positivo de u$s 4 millones, mientras que en el registra un rojo de u$s 292 millones por pérdidas de reservas.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY sábado 22 DE OCTUBRE



El dólar blue hoy sábado 22 de octubre cotiza $ 287 para la compra y $ 291 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 151,50 $ 159,50 Dólar Blue $ 287,00 $ 291,00 Dólar Turista $ 319,00 Dólar CCL $ 259,48 $ 302,09 Dólar MEP $ 290,54 $ 291,45

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR MEP O DÓLAR BOLSA HOY sábado 22 DE OCTUBRE







El dólar MEP hoy sábado 22 de octubre cotiza $ 290,54 para la compra y $ 291,45 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR CONTADO CON LIQUI (CCL) ESTE sábado 22 DE OCTUBRE

El dólar contado con liquidación (CCL) hoy sábado 22 de octubre cotiza en $ 259,48 para la compra y $ 302,09 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY sábado 22 DE OCTUBRE



En cuanto al dólar oficial hoy sábado 22 de octubre, el minorista cotiza a $ 159,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El Banco Central (BCRA) busca dejar atrás el atraso cambiario aplicando leves devaluaciones a la mayoría de las jornadas del mes.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:



BANCO Compra Venta Banco Galicia 151,000 161,000 Banco Nación 151,550 159,450 ICBC 153,250 160,500 BBVA 153,010 161,690 Banco Supervielle 153,000 161,000 Banco Patagonia 153,500 160,500 Banco Santander 152,500 160,500 Brubank 151,000 162,000 HSBC 150,800 160,800 Credicoop 153,260 159,450 Banco Itaú 152,200 160,700 Banco Macro 151,000 161,000 Banco Piano 155,200 158,781 Cambios Online 155,000 157,000

El Gobierno confirmó a través de un DNU el nuevo "dólar tecno", cómo anticipó El Cronista, el cuál se centra en un nuevo esquema de exportaciones para empresas de software y industria del conocimiento . Oficialmente conocido como "Régimen de Fomento de las Inversiones para Exportaciones de las Actividades de la Economía del Conocimiento" será una nueva política centrada en el acceso al mercado cambiario para el sector tecnológico . Según explicaron, el primer punto del programa está centrado en las inversiones y es muy similar a lo ya aplicado en el sector petrolero (y que se espera aplicar también para la minería).

Específicamente, las personas jurídicas podrán liquidan su remuneración en dólares con un tipo de cambio diferente al oficial sin necesidad de pasar por el MULC (es decir, sin utilizar herramientas como el dólar MEP). A su vez, el DNU 679/2022 publicado en el Boletín Oficial les permitirá registrar su actividad en la AFIP y tributar en Argentina .

El gobierno busca incentivar exportaciones por u$s 10.000 millones durante 2023.

El proyecto busca algo similar a el dólar soja: que se liquiden divisas localmente a través de una cotización más atractiva que la oficial.

El Gobierno confirmó el "dólar tecno" este miércoles mediante un DNU presidencial.



Ese régimen abarcará las inversiones en infraestructura, bienes de capital y capital de trabajo -abarcando los salarios del personal en relación de dependencia-, que busquen comenzar nuevos proyectos o la ampliación de aquellos ya existentes y contribuyan a incrementar las exportaciones inherentes al sector .



La medida alcanza a personas jurídicas constituidas en el país o el exterior, siempre que presenten ante la autoridad de aplicación (la Secretaría de Economía del Conocimiento) proyectos de inversión enfocados en generar divisas para el país. La inversión directa no puede ser menor a los u$s 3 millones para poder aplicar al beneficio .

